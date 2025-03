Soudan: Le directeur général de l'Autorité des Ports Maritimes reçoit l'ambassadeur de Turquie

Port Soudan — Le directeur général de 'Autorité des Ports Maritimes (APM)', l'ingénieur consultant Gilani Mohammed Gilani a reçu mardi dans son bureau à Port Soudan l'ambassadeur de Turquie au Soudan, Fatih Yildiz.

L'Ambassadeur a énuméré les avantages de l'emplacement stratégique unique des ports soudanais dans la mer Rouge et leur proximité avec les zones de production et les zones industrielles, indiquant que cela leur apporte une valeur supplémentaire, soulignant l'importance de la situation géographique distinguée du port de Suakin pour fournir des services importants aux pays voisins du Soudan qui sont fermés aux mers.

En outre, l'ambassadeur turc a exprimé la volonté de son pays de conclure des partenariats d'investissement avec l'APM, et de construire un accord de jumelage entre le port turc de Mersin et le port de Port Soudan, en plus de transférer les expériences et l'expertise des hommes d'affaires turcs au Soudan, en plus d'ouvrir une succursale de la Banque Agricole Turque au Soudan.

De son côté, le directeur général de l'APM a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur de Turquie et a déclaré : « Nous considérons les Turcs comme des frères et des partenaires », faisant référence à leur contribution à la modernisation du port de Suakin. Il a ajouté : « Nous avons de nouveaux projets et nous préférons nous associer aux Turcs dans ces projets », affirmant ainsi la volonté des ports de faire avancer tout partenariat soudano-turc dans ce domaine.