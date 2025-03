Ile Maurice: La plage publique transformée en un dépôt de matériaux de construction

Pêcheurs et habitants de Sable-Noir alertent sur la détérioration progressive de leur plage publique, transformée en un dépôt de matériaux de construction. Une situation qui altère le paysage et menace les activités locales.

Selon les habitants, des gravats, du sable et d'autres matériaux sont régulièrement entreposés sur le site, défigurant l'environnement et compliquant l'accès à la mer. «Avant, nous venions ici tous les jours pour pêcher et nous détendre. Maintenant, c'est un vrai chantier. On ne peut même plus marcher sans tomber sur des tas de sable et de pierres», déplore un pêcheur.

Les résidents redoutent également l'impact environnemental de ces dépôts incontrôlés. L'érosion côtière, déjà préoccupante, pourrait s'aggraver, menaçant la biodiversité et l'équilibre de l'écosystème marin.

Appel aux autorités

Face à cette situation, les habitants réclament une intervention rapide des autorités pour mettre un terme à ces pratiques. Ils demandent une meilleure gestion de l'espace côtier et des mesures strictes pour prévenir toute nouvelle dégradation.

Les associations environnementales locales appellent à une prise de conscience collective et à des actions concrètes pour restaurer ce site naturel. «Il y a urgence. Si rien n'est fait, nous risquons de perdre cette plage», avertit un militant écologiste.

Les résidents de Sable-Noir attendent désormais une réaction des autorités.