Ile Maurice: La liste des ambassadeurs sur le point d'être finalisée

La liste tant attendue - dans les milieux politiques et gouvernementaux - des ambassadeurs est presque bouclée. Au Prime Minister's Office, on concède qu'il y a quelques macadams à aplanir par rapport à deux des plus prestigieuses capitales, notamment Washington, DC, et Paris. Le gouvernement tente d'y nommer des diplomates de carrière. L'un des pressentis choisis a réclamé un temps de réflexion, notamment pour raisons familiales. L'autre pourrait être disqualifiée en raison d'actes entrepris par le passé, revenus hanter sa candidature. «D'ici une semaine, on devrait être fixé sur Washington, DC, et Paris», font ressortir nos sources à l'hôtel du gouvernement.

Parmi ceux qui recevront leurs lettres de nomination et de créance sous peu, on retient les noms suivants : Sarojini Seeneevassen, ancienne ambassadrice en Allemagne, qui sera postée en Australie ; elle était pressentie pour être candidate au no 4, mais a dû céder son ticket à la dernière minute pour faire de la place à Ashok Subron. L'ancien ministre Rajesh Jeetah, qui n'a pas laissé un souvenir impérissable au Cabinet, sera, lui, à Londres, où il aura la lourde tâche de faire aboutir le Chagos Deal, là où Gavin Glover n'a pas pu conclure.

Le frère de l'Attorney General, Brian Glover, devient ambassadeur à Genève, une ambassade normalement réservée aux diplomates de carrière, mais dont la nomination est justifiée par son intérêt pour les droits humains. Dans les rangs du gouvernement, on ne manque pas de souligner qu'après Gavin Glover et Michael Glover, c'est le troisième membre de la famille qui est récompensé.

Reza Gunny sera en Égypte, où Soorojdev Phokeer avait fait ses premiers pas en diplomatie. L'universitaire Bruno Cunniah sera à Madagascar, où il compte pas mal de contacts. La bellesoeur de Paul Bérenger, Dany Perrier, privée de ticket en 2024, sera basée à Maputo...

Pour les autres nominations, on souligne, dans les rangs du gouvernement, que des proches des leaders politiques ne seront pas privilégiés «going forward», afin, nous dit-on, d'éviter que le népotisme, tant reproché à l'ancien régime, ne vienne aussi hanter l'Alliance du changement.

C'est ainsi que plusieurs, au sein du gouvernement et de la société civile, surveillent désormais que d'autres proches, comme époux, gendres ou petits amis, ne soient pas nommés prochainement, sous prétexte qu'ils n'ont pas été au pouvoir depuis de très longues années. Pour rappel, la méritocratie était l'un des termes les plus martelés durant la campagne électorale.

Parcours et réactions

Bruno Cunniah à Madagascar : «Développer davantage les relations économiques et culturelles entre nos deux pays»

«Je remercie le Premier ministre pour la confiance qu'il m'accorde et je dédie cette nomination à ma famille, en particulier à ma mère, décédée il y a un mois.» C'est ainsi que Bruno Cunniah a réagi après l'annonce de sa nomination en tant qu'ambassadeur de Maurice à Madagascar.

Professeur associé à l'université de Maurice, et ancien élève du collège de Saint-Esprit, il est titulaire d'un master et d'un PhD en littérature française de l'université de Calgary et de l'université d'Edmonton au Canada respectivement. Il a publié plusieurs ouvrages d'analyse critique sur les classiques de la littérature française et a récemment participé à un colloque à Madagascar organisé par la Fondation de l'Innovation pour la démocratie. Il est également membre de l'Association historique internationale de l'océan Indien et auteur-compositeur, ayant collaboré notamment avec la chanteuse Anoushka Massoudy.

En tant qu'ambassadeur à Madagascar, Bruno Cunniah souhaite protéger les intérêts des Mauriciens résidant et visitant le pays. Il entend aussi renforcer les relations culturelles et économiques entre les deux nations et oeuvrer pour la promotion de l'Indianocéanie. «Nous sommes séparés par l'océan, mais reliés par le coeur», affirme-t-il.

Sarojini Seeneevassen en Australie : «Un challenge que j'accepte avec joie»

«C'est un challenge que je voulais vraiment et que j'accepte avec joie et responsabilité. Je suis très reconnaissante envers le Premier ministre et le Vice-Premier ministre pour la confiance qu'ils m'accordent, et je vais travailler dur pour leur faire honneur», a déclaré Sarojini Seeneevassen.

Fille de Renganaden Seeneevassen, ancien président du Parti travailliste, Sarojini Seeneevassen a eu une carrière professionnelle riche et variée. Elle a étudié au Queen Elizabeth College avant de poursuivre ses études universitaires à Kiel, en Allemagne, où elle a obtenu une maîtrise en biologie marine. Sur le plan politique, elle a milité aux côtés du MMM dans les années 70 avant de rejoindre le Parti travailliste.

Elle a également été membre du Grup Kiltirel Militan et a côtoyé des figures emblématiques de la chanson contestataire locale comme Siven Chinien et Zul Ramiah, apprenant à jouer de la ravanne avec le chanteur Fanfan. En 2010, elle a été nommée ambassadrice de Maurice en Allemagne où elle a été élue ambassadrice de l'année en 2013.

Dorénavant ambassadrice en Australie, Sarojini Seeneevassen souhaite suivre la politique gouvernementale en matière de pêche et de biologie marine, tout en consolidant les relations déjà solides entre Maurice et l'Australie.

Brian Glover à la mission de l'ONU à Genève, en Suisse : «Je pense avoir tous les outils pour relever le défi»

«J'accueille cette nomination avec honneur et humilité. Ayant présidé l'Equal Opportunities Commission et ayant fait partie de la délégation mauricienne qui a discuté des droits humains à Genève, je pense avoir tous les outils pour relever ce défi», a déclaré Brian Glover.

Brian Glover fut le premier président de l'Equal Opportunities Commission entre 2012 et 2016. Désormais, il est ambassadeur de Maurice auprès de l'ONU à Genève, et a travaillé sur l'élimination de la discrimination et la promotion de l'égalité des chances, menant des enquêtes et des procédures de médiation. Il est prêt à se lancer dans son nouveau rôle et évoque la session du Comité des Nations unies contre la torture qui se tiendra à Genève du 7 avril au 2 mai 2025, au cours de laquelle le comité examinera les rapports de plusieurs pays, dont Maurice.

Rajesh Jeetah à Londres

Fils de feu Ramnath Jeetah, Rajesh Jeetah est également une figure marquante du Parti travailliste. Ancien ministre des Coopératives et des PME, ministre de la Santé de 2008 à 2010 et ministre de l'Éducation de 2010 à 2014, il a été élu pour la première fois en 2003. Titulaire d'un BSC et d'un doctorat en Textile Technology, il a aussi travaillé plusieurs années à l'Université de Maurice.

Danielle Perrier à Maputo

Membre de longue date du MMM, Dany Perrier est désormais ambassadrice de Maurice à Maputo, la capitale du Mozambique. En 2019, elle était candidate du MMM dans la circonscription no 18 (Belle-Rose-Quatre-Bornes).

Reza Gunny en Égypte

Ancien maire de Quatre-Bornes et candidat battu du MMM lors des élections de 2019 dans la circonscription no 2, Reza Gunny, militant fidèle du MMM, défendra désormais les intérêts de Maurice en Égypte. La nomination en Égypte représente un nouveau défi dans le cadre des efforts du gouvernement pour renforcer la coopération avec le continent africain.