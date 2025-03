Ile Maurice: Un homme surprend un intrus en plein sommeil sur le lit

Moment de stupeur pour un habitant de Grande-Retraite en rentrant chez lui, le soir du dimanche 23 mars. En poussant la porte de sa chambre, il a découvert un jeune homme profondément endormi sur son propre lit.

L'homme de 57 ans avait quitté son domicile aux alentours de 18 heures pour dîner chez un ami. Avant de partir, il avait laissé son téléphone en charge et avait placé une somme de Rs 500 sous l'appareil. Lorsqu'il est rentré vers 20 h 30, il a immédiatement remarqué que les lumières de sa chambre étaient éteintes. Mais la véritable surprise l'attendait à l'intérieur. Un inconnu, un jeune homme d'environ 20 ans, dormait paisiblement sur son lit.

Pris de panique, le propriétaire des lieux s'est mis à crier avant de frapper l'intrus avec sa béquille. Réveillé en sursaut, ce dernier a aussitôt pris la fuite. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Environ une heure plus tard, alors que le quinquagénaire était couché, il a perçu une présence dans son salon. Armé de sa béquille, il a pris son téléphone et son argent avant d'aller vérifier. Face à lui, l'individu était revenu et tentait à nouveau de s'introduire dans la maison. À la vue du propriétaire, l'intrus s'est précipité dans la chambre et s'est caché derrière la porte.

Tandis que la victime appelait son fils à l'aide, le malfrat a surgi et l'a violemment poussé sur le lit avant de lui arracher son téléphone et l'argent qu'il avait en main. Il a ensuite pris la fuite avec son butin, d'une valeur totale de Rs 6 500. L'affaire a été rapportée au poste de police de Brisée-Verdière et une enquête est en cours pour retrouver l'auteur de ce vol audacieux.