Ile Maurice: Me Dick Kwan Tat dit que son offre de respirateurs au ministère a été rejetée

Me Dick Kwan Tat a été convoqué par la Financial Crimes Commission (FCC), hier, dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Pack & Blister. Lors de son audition, l'avocat a expliqué avoir formulé des propositions conformes aux critères de sélection pour la fourniture de respirateurs artificiels au ministère de la Santé et il a précisé que son offre avait été rejetée.

L'enquête de la FCC cherche à déterminer si les procédures d'achat ont été correctement suivies lors de l'acquisition des respirateurs artificiels en mars 2020. Un contrat d'une valeur de Rs 77,9 millions a été signé pour la fourniture de ces équipements, destinés à traiter les patients atteints du Covid-19.

Cependant, la FCC a exprimé des préoccupations concernant la qualité des respirateurs fournis, certains étant jugés inutilisables. Ces éléments ont soulevé des doutes sur la conformité de l'achat et le respect des standards requis. L'enquête se poursuit pour établir les circonstances précises de cette transaction et déterminer si des irrégularités ont eu lieu dans le processus d'acquisition de ces équipements cruciaux.

Il est également à noter qu'en 2017, le nom de Me Kwan Tat avait été mentionné dans un affidavit juré par Husein Abdool Rahim dans le cadre de l'affaire Bet365. Toutefois, l'avocat a nié toute connaissance préalable de son accusateur, précisant qu'il avait fait sa rencontre sur la recommandation de son ami, l'homme d'affaires Sylvio Sundanum. En effet, les deux hommes partagent un cercle social commun et c'est par ce biais que cet ex-cadre de Dry Cleaning Ltd aurait sollicité son aide pour défendre Husein Abdool Rahim, qui faisait face à une accusation d'escroquerie.