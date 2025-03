Cameroun: Une nouvelle gamme de pièces de monnaie en circulation dès avril 2025

La Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) introduira une nouvelle gamme de pièces de monnaie dans les circuits économiques à partir du 5 avril 2025. L'annonce a été faite le 24 mars par le gouverneur de la BEAC, Yvon Sana Bangui, lors d'une conférence de presse clôturant le Comité de politique monétaire à Malabo, en Guinée équatoriale. Cette initiative vise à moderniser les moyens de paiement et à améliorer la fluidité des transactions dans la région CEMAC.

Une Réforme Monétaire Nécessaire

L'introduction de ces nouvelles pièces de monnaie répond à plusieurs objectifs stratégiques. Premièrement, elle permettra de faciliter les échanges quotidiens en mettant à disposition des populations des pièces plus adaptées aux réalités économiques actuelles. Deuxièmement, elle vise à lutter contre la contrefaçon et à renforcer la sécurité monétaire dans la sous-région.

Les nouvelles pièces seront conçues avec des matériaux plus résistants et intègreront des éléments de sécurisation avancés afin de garantir leur authenticité. La BEAC assure que cette réforme monétaire ne perturbera pas les habitudes des usagers, mais améliorera plutôt la circulation fiduciaire et réduira les coûts liés à l'émission des billets de faible valeur.

Une Transition à Anticiper

Les autorités monétaires encouragent les populations et les acteurs économiques à se préparer à cette transition monétaire. La BEAC a prévu une campagne de sensibilisation afin d'informer les citoyens et les entreprises sur l'usage des nouvelles pièces, leur valeur et leur rôle dans l'économie sous-régionale.

Les banques commerciales, les institutions financières et les commerçants seront également impliqués dans cette transition afin d'assurer une adoption fluide et efficace des nouvelles pièces.

Impact Économique et Attentes

L'introduction de cette nouvelle gamme de pièces de monnaie s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation du système monétaire de la CEMAC. Elle pourrait contribuer à réduire la dépendance aux billets de banque, souvent soumis à une forte usure, et à optimiser la circulation monétaire dans l'espace économique commun.

Les experts monétaires estiment que cette réforme apportera une meilleure fluidité des transactions et favorisera l'inclusion financière, notamment pour les petits commerçants et les populations rurales qui utilisent majoritairement les espèces pour leurs échanges quotidiens.