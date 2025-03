Gabon: Francophonie - Un 55e anniversaire sous le prisme d'une éducation adaptative

Le 20 mars est la date commemorative de la Francophonie. Le Gabon s'est récemment joint aux autres Etats et Gouvernements membres de cette organisation internationale pour célébrer son 55ème anniversaire en référence à la signature, le 20 mars 1970 de la Convention de Niamey, instituant cette Agence de coopération culturelle et technique développement. Cette année, le thème retenu était, " Je m'éduque, donc j'agis".

Pour cette année, cette journée internationale a mis un accent particulier sur l'éducation dans toutes ses dimensions, l'éducation comme levier essentiel pour former des citoyens conscients, réactifs et engagés, l'éducation comme une fabrique de citoyens responsables, éclairés et outillés pour relever les multiples défis dans un monde de en plus complexe.

La thématique est en lien avec l'école du 21ème siècle qui doit innover et intégrer les avancées technologiques actuelles qui se développent à grande échelle et qui redéfinissent nos repères avec l'omniprésence de l'intelligence artificielle dans le quotidien de chacun. L'apprentissage doit être adopter tout au long de la vie et les formations de seconde chance comme boussole.

La Secrétaire générale, Louise Muskiwabo, a pour sa part appelé à l'adaptation au monde dont l'évolution est de plus en plus insoutenable. Se laisser distancer n'est pas envisageable. "Dans ce contexte, l'éducation doit se repenser et se réinventer pour s'adapter à ces nouveaux enjeux et former des citoyens responsables face à la flux massif de données. On risque de désinformation et aux mutation des métiers. Nous devons contribuer à doter chaque individu des compétences nécessaires pour naviguer dans son environnement avec discernement et esprit critique.

Aujourd'hui encore 250 millions d'enfants sur terre n'ont toujours pas accès à la scolarité. La moitié d'entre eux vit en Afrique subsaharienne 617 millions de jeunes dans le monde n'ont pas les compétences de base en lecture et en mathématiques.

Cette cérémonie qui a vu la présence du corps diplomatique, des représentants de la société civile, des membres du gouvernement et des Institutions, ainsi que les partenaires au développement du Gabon, a été l'occasion de faire le point sur la situation de la francophonie dans le monde, et au Gabon en particulier.

Le représentant du bureau de la Francophonie en Afrique centrale et grands lacs, Alfonse Waguena a souligné dans son discours de circonstance que les rapports de coopération entre le Gabon et l'OIF son excellentes et se consolident davantage.