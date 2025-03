Afrique: Le Gabon et le Maroc - Un partenariat diplomatique renforcé au sein de l'Union Africaine

Dans une lettre empreinte de reconnaissance et de finesse diplomatique, le Ministre des Affaires Etrangères, chargé de l'Intégration sous-régionale et des Gabonais de l'Étranger, M. Régis Onanga Ndiaye, a chaleureusement salué l'initiative marocaine qui, le 18 mars, a réuni de manière informelle les membres du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l'Union Africaine (UA), incluant les pays en phase de transition, dont le Gabon.

Sous la présidence marocaine, cette rencontre constitue une étape décisive pour les Etats concernés, leur offrant une plateforme essentielle pour débattre des défis politiques auxquels ils sont confrontés et pour envisager leur réintégration dans les instances de l'UA. Dans son message, le chef de la diplomatie gabonaise a particulièrement mis en lumière « le doigté et le dynamisme de la diplomatie marocaine », soulignant ainsi le rôle grandissant du Maroc sur la scène africaine et internationale.

Suspendu des instances de l'UA suite au coup d'État du 30 août 2023, le Gabon oeuvre activement pour retrouver sa place au sein de l'organisation continentale. Dans sa correspondance, M. Onanga Ndiaye a affirmé son « ferme soutien et sa pleine coopération » à l'égard de la présidence marocaine du CPS, convaincu que le Maroc saura accompagner efficacement le Gabon dans ses efforts de réintégration.

Cette déclaration officielle illustre la relation fraternelle qui unit Libreville et Rabat, relation se traduisant par une coopération exemplaire dans les domaines de la diplomatie, de la sécurité et du développement. Fort de son expérience au sein du CPS et de son engagement en faveur de la stabilité africaine, le Maroc est appelé à jouer un rôle de facilitateur dans ce processus de réintégration.

Depuis plusieurs années, le Maroc s'affirme comme un acteur incontournable de l'UA, notamment en matière de sécurité et de gouvernance. Sa présidence du CPS en mars 2025 s'inscrit dans cette dynamique, avec une approche pragmatique visant à promouvoir le dialogue et l'inclusion.

En initiant cette réunion avec les pays en transition, le Royaume du Maroc démontre sa volonté de favoriser une approche concertée pour aider ces Etats à surmonter leurs défis institutionnels. Cette posture, applaudie par le Gabon, reflète une vision africaine fondée sur la coopération et la solidarité entre Etats membres.

La reconnaissance de l'initiative marocaine par le Gabon est un signe prometteur qui témoigne d'une dynamique positive en faveur de la réintégration du pays au sein de l'UA. Grâce à l'évolution constructive du processus de transition et au soutien de partenaires influents comme le Maroc, les discussions s'orientent vers une issue favorable. Tout porte à croire que le Gabon retrouvera bientôt toute sa place au sein de l'organisation panafricaine, ouvrant ainsi un nouveau chapitre ambitieux pour sa diplomatie sur la scène continentale.