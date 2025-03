Gabon: Les doléances de Mimongo et d'Etéké soumises au Conseiller Spécial de Brice Clotaire Oligui Nguema

Sur instruction du Président de la Transition, son Conseiller Spécial, Chargé de missions, Rodrigue Bokoko, a effectué une tournée provinciale dans la Ngounié sud. Ecouter les notables, voir et toucher du doigt, les infrastructures, constituent l'objectif de cette tournée.

La tournée du Conseiller Spécial, Chargé de mission du Chef de l'Etat vise à échanger avec la notabilité et les responsables des confessions religieuses des localités sillonnées. Après Lebamba, Nzénzélé, Likindou, Malinga et Mbigou, Rodrigue Bokoko et sa délégation ont posé leurs bagages à Mimongo, chef lieu du département de l'Ogoulou et au district d'Etéké. Les besoins dans ces deux parties du sud de la province de la Ngounié sont énormes.

Mimongo : entre les dures réalités et les infrastructures en piteux état

Les notables, les jeunes, les Conseillers municipaux et départementaux de l'Ogoulou attendaient patiemment le collaborateur du président de la transition. La rencontre entre les deux parties a permis aux anciens de saluer « le coup de libération », qui pour eux, est salutaire . « Nous sommes heureux et saluons cette opération qui a eu le 30 aout 2023 et ce, sans effusion de sang. Le Général Brice Clotaire Oligui Nguema et ses compagnons d'armes ont libéré le pays » fait savoir un notable.

Ces échanges ont permis aux uns et autres, de souligner l'importance du coup de libération qui fait naitre l'espoir, celui de reconstruire le pays. Aussi, cette opération sans effusion de sang, selon ces mêmes notables, est l'expression de la restauration de la dignité des populations. « Nous étions étions humiliés, la peur au ventre. on ne pouvait rien dire ou presque. Nous n'avions pas droit à la parole. Josué, cet envoyé de Dieu est venu nous libérer. C'est notre fils, notre sauveur. Il va construire notre pays et nous allons l'aider à le faire » a renchéri un autre notable.

Du centre médical au bâtiment qui abrite la préfecture, tout est à refaire. La structure sanitaire manque non seulement des agents, mais surtout des médicaments. « C'est une situation difficile que nous vivons ici. Rien ou presque ne va. Les agents de santé manquent à l'appel. La structure elle même est défectueuse par endroit.

Elle a besoin d'une cure de jouvence pour éviter que les patients soient plus malades qu'à leur arrivée. Nous avons besoin d'aide et nous avons espoir que le Président Oligui Nguema, aussi sensible qu'humain, va réagir à nos doléances » dira l'infirmière des lieux au Conseiller Spécial, attentif .

Etéké : le coin de tous les besoins ou presque

Le district d'Etéké souffre de tout ou presque. Les populations formulent le voeu que leur localité soit érigée en département par bénéficier du développement. Parfois difficile d'accès, cette partie de la Ngounié sud peine à décoller. Le développement tarde à voir la lumière. Le centre médical d'Etéké connait une forte dégradation. Les rares agents des lieux travaillent dans des conditions presqu' inhumaines. Ils cohabitent avec les chauves souris. Les odeurs de ces mammifères insectivores laissent à désirer

Les locaux abritant les bureaux de la Sous-Préfecture sont inachevés et l'autorité travaille malgré lui. C'est la preuve que beaucoup reste à faire, réhabiliter l'école primaire, le centre de santé et d'autres structures administratives. Aussi, ces structures ont-ils besoins des agents formés pour les animer.

Le collaborateur du président de la transition, Rodrigue Bokoko, après avoir écouté et visité certaines structures, a promis rendre compte fidèlement à qui de droit.