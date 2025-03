Cote d'Ivoire: Le fabricant ivoirien de caoutchouc Saph triple ses bénéfices pour atteindre 31 millions de dollars en 2024

TLDR

La Société Africaine de Plantations d'Hévéas (SAPH) a déclaré un bénéfice net de 18,8 milliards de francs CFA (31 millions de dollars) pour 2024

Le chiffre d'affaires a augmenté de 17 % pour atteindre 279,4 milliards de francs CFA (460,6 millions de dollars), contre 240,6 milliards de francs CFA (396,6 millions de dollars) l'année précédente.

L'action de SAPH (SPHC) a augmenté de 97,9 % au cours de l'année écoulée et de 14,7 % depuis le début de l'année.

La Société Africaine de Plantations d'Hévéas (SAPH) a déclaré un bénéfice net de 18,8 milliards de francs CFA (31 millions de dollars) pour 2024, soit une augmentation de 186% par rapport aux 6,6 milliards de francs CFA (10,9 millions de dollars) de 2023. Les recettes ont augmenté de 17% pour atteindre 279,4 milliards de francs CFA (460,6 millions de dollars), contre 240,6 milliards de francs CFA (396,6 millions de dollars) l'année précédente.

Le bénéfice d'exploitation a grimpé à 29,5 milliards de francs CFA (48,6 millions de dollars), contre 7,7 milliards de francs CFA (12,7 millions de dollars), tandis que l'EBITDA a atteint 40,1 milliards de francs CFA (66,1 millions de dollars). Le flux de trésorerie provenant des opérations était de 4,2 milliards de francs CFA (6,9 millions de dollars), et la trésorerie de fin d'année s'élevait à 11,6 milliards de francs CFA (19,1 millions de dollars).

Le total des actifs était de 222,2 milliards de francs CFA (366,3 millions de dollars), et les capitaux propres ont augmenté à 122,4 milliards de francs CFA (201,7 millions de dollars). SAPH a maintenu son dividende, distribuant 10,8 milliards de francs CFA (17,8 millions de dollars). L'action SAPH (SPHC) a augmenté de 97,9% au cours de l'année écoulée et de 14,7% depuis le début de l'année. Elle a gagné 4,4 % la semaine dernière, 9,2 % le mois dernier et 39,7 % au cours des six derniers mois.

Points clés à retenir

SAPH a réalisé une excellente performance en 2024, triplant son bénéfice grâce à l'amélioration de l'efficacité de la production et à la stabilisation de la demande mondiale de caoutchouc. La croissance du chiffre d'affaires de 17 %, associée à un contrôle plus strict des coûts et à une réduction des dépenses liées aux services externes, a soutenu l'expansion des marges.

La hausse de 186 % du bénéfice net marque un revirement majeur après une année 2023 faible. L'entreprise a maintenu un dividende élevé tout en réduisant sa dette et en générant un flux de trésorerie positif. SAPH a également constaté un retour à la rentabilité de ses activités ordinaires, ce qui témoigne de la stabilité de ses activités de base. Le sentiment des investisseurs a suivi.

L'action de la SAPH a augmenté de près de 98 % en glissement annuel, surpassant la plupart des valeurs industrielles cotées à la BRVM. Les gains de 14,7 % depuis le début de l'année et de 39,7 % sur six mois témoignent d'une dynamique continue. L'assise financière de la société et ses investissements en infrastructures la placent en position de croissance à long terme.

Cependant, la performance dépendra des prix mondiaux du caoutchouc, de la discipline en matière de coûts et de la logistique régionale. Les résultats de SAPH pour 2024 démontrent la résilience et l'amélioration de la confiance des investisseurs dans un secteur orienté vers l'exportation en pleine reprise.