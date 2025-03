Mali: Le bénéfice annuel de Bank of Africa Mali fait un bond de 57 % pour atteindre 15 millions de dollars

TLDR

Bank of Africa Mali (BRVM : BOAM) a enregistré un bénéfice net de 9,1 milliards de francs CFA (15 millions de dollars) pour l'année 2024

Le revenu d'exploitation a légèrement augmenté pour atteindre 36,2 milliards de francs CFA (59,6 millions de dollars), tandis que le total des actifs a diminué

L'action de BOA Mali a augmenté de 55,2 % au cours de l'année écoulée et de 22,8 % depuis le début de l'année.

Bank of Africa Mali(BRVM : BOAM) affiche un bénéfice net de 9,1 milliards de francs CFA (15 millions de dollars) pour 2024, contre 5,8 milliards de francs CFA (9,5 millions de dollars) en 2023. Le résultat d'exploitation a légèrement augmenté pour atteindre 36,2 milliards de francs CFA (59,6 millions de dollars), tandis que le total des actifs a diminué pour atteindre 541,5 milliards de francs CFA (892,5 millions de dollars), contre 560,4 milliards de francs CFA (923,7 millions de dollars) un an plus tôt.

Les prêts à la clientèle ont augmenté à 276,2 milliards de francs CFA (455,2 millions de dollars), tandis que les dépôts ont augmenté à 420,3 milliards de francs CFA (692,7 millions de dollars). Les fonds propres s'élèvent à 46,2 milliards de francs CFA (76,1 millions de dollars), contre 40,2 milliards de francs CFA (66,3 millions de dollars). Le coût du risque a augmenté à 7,3 milliards de francs CFA (12 millions de dollars), tandis que les charges d'exploitation sont restées stables à 19,1 milliards de francs CFA (31,5 millions de dollars).

L'action de la BOA Mali a augmenté de 55,2 % au cours de l'année écoulée et de 22,8 % depuis le début de l'année. Les actions ont gagné 11 % la semaine dernière, 19,3 % le mois dernier et 36,1 % sur six mois. BOA Mali fait partie du groupe Bank of Africa, qui opère dans 18 pays africains.

Key Takeaways

Le fort rebond des bénéfices de la BOA Mali et sa gestion rigoureuse des coûts ont contribué à l'une des meilleures performances boursières de la BRVM en 2024. La hausse de 55,2% du cours de l'action de la banque au cours de l'année écoulée reflète la confiance croissante des investisseurs malgré la contraction du bilan et l'augmentation du coût du risque. Alors que la détention de titres publics a diminué, les prêts à la clientèle ont augmenté et les gains provenant des activités de négociation se sont accrus.

Les investissements à long terme de la banque et l'augmentation de ses fonds propres indiquent qu'elle se prépare à l'expansion lorsque les conditions macroéconomiques s'amélioreront. Le coût du risque reste un sujet de préoccupation, mais les réserves de capital permettent de résister. Le rendement de 22,8 % de l'action depuis le début de l'année et les gains récents à court terme (+11 % en 1 semaine, +19,3 % en 1 mois) témoignent d'un regain d'optimisme du marché à la suite de la publication des résultats. Les investisseurs semblent évaluer la rentabilité continue et le potentiel de dividendes.