Sénégal: Bank of Africa Senegal affiche un bénéfice de 33 millions de dollars, en hausse de 17%.

TLDR

Bank of Africa Senegal (BRVM : BOAS) a déclaré un bénéfice net de 19,98 milliards de francs CFA (32,9 millions de dollars) en 2024, en hausse de 17% par rapport à 17,02 milliards de francs CFA.

Le résultat d'exploitation a atteint 49,7 milliards de francs CFA (81,9 millions de dollars), contre 45,4 milliards de francs CFA (74,8 millions de dollars) l'année précédente

L'action BOA Sénégal (BOAS) a gagné 28% au cours de l'année écoulée, avec une augmentation de 25,4% depuis le début de l'année.

Bank of Africa Sénégal(BRVM : BOAS) a déclaré un bénéfice net de 19,98 milliards de francs CFA (32,9 millions de dollars) en 2024, en hausse de 17% par rapport à 17,02 milliards de francs CFA (28,1 millions de dollars) en 2023. Le résultat d'exploitation a atteint 49,7 milliards de francs CFA (81,9 millions de dollars), contre 45,4 milliards de francs CFA (74,8 millions de dollars) l'année précédente.

Le total des actifs s'est élevé à 783,2 milliards de francs CFA (1,29 milliard de dollars), soit une augmentation de 3,3 %. Les prêts à la clientèle ont augmenté à 402,5 milliards de francs CFA (663,3 millions de dollars), tandis que les dépôts ont augmenté à 585,8 milliards de francs CFA (965,7 millions de dollars), enregistrant tous deux des gains annuels modestes. Les capitaux propres ont augmenté à 88,6 milliards de francs CFA (146,1 millions de dollars).

L'action BOA Sénégal (BOAS) a gagné 28% au cours de l'année écoulée, avec une augmentation de 25,4% depuis le début de l'année. Elle a augmenté de 14 % au cours de la semaine dernière, de 40,8 % au cours du mois dernier et de 23,4 % au cours du trimestre écoulé. La banque fait partie du groupe Bank of Africa, qui opère dans 18 pays.

Points clés à retenir

BOA Sénégal a maintenu une rentabilité stable en 2024, tout en augmentant son portefeuille de prêts et sa base de dépôts. L'augmentation de 17 % du bénéfice net a été soutenue par la hausse des revenus nets d'intérêts et la stabilité des coûts d'exploitation, le coefficient d'exploitation demeurant légèrement inférieur à 40 %. Les fonds propres ont augmenté de 15,7 %, grâce aux bénéfices non distribués et aux injections de capitaux.

La banque a également réduit ses provisions de 95 %, ce qui indique une meilleure qualité de crédit ou un meilleur recouvrement. La forte performance boursière de BOA Sénégal reflète l'optimisme des investisseurs. Le gain de 40,8% sur le mois écoulé et de 28% sur un an a été supérieur à celui du secteur financier de la BRVM. La capacité de la banque à maintenir sa croissance dans un environnement compétitif et réglementé témoigne d'une discipline opérationnelle.

Avec l'expansion de l'économie sénégalaise et les investissements liés au gaz offshore et aux projets d'infrastructure, les perspectives de la demande de crédit sont positives. Le maintien de la qualité des actifs et le contrôle des coûts seront essentiels pour permettre à BOA Sénégal d'accroître sa part de marché et d'améliorer le rendement des capitaux propres.