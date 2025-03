Cote d'Ivoire: Invitation des Evêques à « oeuvrer tous ensemble pour que le vote du 31 octobre se déroule dans le calme »

Abidjan — « Des élections équitables, transparentes, inclusives et pacifiques ». C'est ce que souhaitent les Évêques de Côte d'Ivoire pour le scrutin présidentiel du 31 octobre.

« La Côte d'Ivoire se trouve à un tournant décisif de son histoire. Nous demandons donc le renforcement des fondements éthiques et de la légitimité démocratique par une décision d'intégrer politiquement tous les candidats pour une élection présidentielle juste, transparente et pacifique », a déclaré Mgr Marcellin Yao Kouadio, évêque de Daloa et président de la Conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, lors de la conférence de presse du 24 mars.

Les évêques ont invité les autorités d'Abidjan à promouvoir un climat pacifique et un processus électoral n'excluant aucun candidat. Une référence claire à l'exclusion de Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro de la liste électorale récemment publiée.

Il est d'autant plus nécessaire et « urgent de redonner à ces candidats la possibilité d'être élus que la réconciliation nationale constitue un véritable défi ». « Malgré les efforts considérables du gouvernement, certains projets lancés à cette fin sont restés des symphonies inachevées », souligne Mgr Marcellin Yao Kouadio.

En ce qui concerne la Commission électorale indépendante (CEI), les évêques ont lancé un appel pour lui demander de garantir la transparence du processus électoral du début à la fin, et de s'engager à instaurer un climat de confiance avec les partis politiques et les citoyens, en garantissant le dialogue et l'équité.

S'adressant aux partis politiques, le président de la Conférence épiscopale les a invités à cultiver l'unité nationale et à donner la priorité à l'intérêt général.

En ce qui concerne les médias et les réseaux sociaux, il leur a été demandé de diffuser des informations « vérifiées et équilibrées » et de s'abstenir de toute forme d'incitation à la haine et à la division.

Le même appel a été lancé aux jeunes et aux forces de défense et de sécurité pour qu'ils ne se laissent pas manipuler par les acteurs politiques et fassent preuve de professionnalisme et de neutralité dans la garantie du processus électoral.