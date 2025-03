Algérie: Travaux publics - Rekhroukh reçoit des membres de l'APN représentant les wilayas de Tamanrasset et d'In Guezzam

ALGER — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a reçu des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) représentant les wilayas de Tamanrasset et d'In Guezzam, pour discuter des préoccupations liées au secteur dans ces régions, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre, tenue mardi au siège du ministère en présence de ses cadres centraux, intervient "en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à assurer une coordination permanente et efficace entre le Gouvernement et les représentants du peuple dans les deux chambres du Parlement", précise le communiqué.

Elle s'inscrit également dans le cadre de "la consécration des principes de l'action participative" et vise à assurer "une prise en charge optimale des préoccupations des citoyens", selon la même source.

Parmi les préoccupations des habitants des wilayas de Tamanrasset et d'In Guezzam soulevées par les députés, figure le nécessaire développement de l'infrastructure routière à travers la maintenance et la modernisation de nombre de tronçons du réseau de routes nationales et de chemins de wilaya, notamment la RN01 dans son tronçon reliant ces deux wilayas.

Les députés ont également souligné l'importance de la réalisation de la RN54, reliant la RN01 depuis la région d'In Ecker (Tamanrasset) à la wilaya d'Illizi, et de la maintenance de la RN55 reliant Tin Zaouatine et Silet.

Autre préoccupation soulevée par les députés, le désenclavement des régions d'Amguid, de Tin Tarabine et de Mertoutek, à travers le bitumage des voies d'accès, l'ouverture de nouvelles routes et la réalisation d'ouvrages d'art au niveau des points noirs.

A cette occasion, M. Rekhroukh a mis en avant les efforts de l'Etat pour renforcer l'infrastructure routière, rappelant les projets concrétisés par le secteur au cours des dernières années pour développer et moderniser le réseau routier national et contribuer, ainsi, à la relance du développement économique dans le sud du pays et à la promotion des échanges commerciaux avec les pays africains.

Concernant la modernisation et la maintenance de la RN01 dans son tronçon reliant les wilayas de Tamanrasset et d'In Guezzam, le ministre a souligné "la grande importance stratégique" que revêt cette route pour l'activité économique en ce qu'elle facilite la circulation, les déplacements et les échanges commerciaux avec les pays voisins.

A cet égard, il a fait état de nombre d'opérations en cours pour la modernisation de cet axe, assurant que le secteur était déterminé à poursuivre ses efforts pour répondre à toutes les préoccupations et propositions présentées par les représentants des habitants de ces deux wilayas, en fonction des priorités et des moyens disponibles.

Rappelant, par ailleurs, le Programme national d'investissement dans le ferroviaire décidé par le président de la République, M. Rekhroukh a souligné l'importance économique du projet de ligne ferroviaire reliant Alger à Tamanrasset, dont un tronçon a été réalisé entre Boughezoul et Laghouat sur 250 km, avec le lancement des travaux de réalisation de la ligne Ksar El Boukhari-Boughezoul sur 42 km.

A ce propos, le ministre a annoncé l'achèvement de l'étude de réalisation du tronçon reliant Chiffa à Ksar El Boukhari et du tronçon qui reliera Laghouat à Ghardaïa, El Meniaa et In Salah jusqu'à Tamanrasset, précisant que "les travaux débuteront prochainement".