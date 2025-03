Algérie: Projection du film historique 'Zighoud Youcef' à l'Opéra d'Alger

ALGER — Le long métrage "Zighoud Youcef", film historique retraçant le parcours de lutte du Chahid Zighoud Youcef (1921-1956), réalisé par Mounès Khammar, sur un scénario d'Ahcène Tlilani, a été projeté, mardi soir, à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih.

D'une durée de deux heures et demie, le film a été projeté en présence du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, des Conseillers auprès du président de la République, chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques, Mohamed Chafik Mesbah, et du chargé du commerce, de l'approvisionnement, du contrôle et de l'import-export, Kamel Rezig, ainsi que de membres du Gouvernement, dont le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga et le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, outre plusieurs personnalités révolutionnaires et culturelles.

Le film aborde également de nombreux autres événements importants qui ont jalonné le parcours de ce héros de la Révolution, tels que sa participation à la réunion des 22 et son rôle déterminant, aux côtés de Didouche Mourad, dans le déclenchement de la Révolution dans le Nord-Constantinois, en plus de l'organisation de l'offensive du Nord-Constantinois, le 20 août 1955, jusqu'à sa mort au champ d'honneur, le 23 septembre 1956 à Sidi Mezghiche (Skikda).

Avec une musique signée Safy Boutella, le film a vu la participation d'une pléiade d'acteurs, dont l'acteur Ali Namous qui a incarné le rôle du martyr.

Dans une allocution prononcée à l'occasion, M. Rebiga a souligné que ce film, produit par le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit "relate le parcours d'un héros de la glorieuse Révolution de libération et Commandant de la Wilaya II historique, le Chahid Zighoud Youcef, lors d'une étape charnière de l'histoire de la glorieuse Révolution", ajoutant que cette oeuvre "vient consacrer l'approche adoptée par le ministère, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant la préservation de la Mémoire nationale et du legs des valeureux Chouhada, en reconnaissance de leurs sacrifices pour la patrie".

Il a, par ailleurs, affirmé que son secteur poursuivra la production d'autres oeuvres cinématographiques historiques sur la Révolution algérienne, précisant que "ces oeuvres, tant celles produites par le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droits, le ministère de la Culture et des Arts ou d'autres acteurs du domaine, seront promues aux niveaux régional et international, en vue de diffuser les valeurs de la Révolution de libération et faire connaître ses symboles".

Evoquant le film de l'Emir Abdelkader, M. Rebiga a fait observer que "le président de la République accorde un grand intérêt à cette production, exigeant une oeuvre conforme aux normes internationales pour être à la hauteur de la renommée de cette personnalité hors pair", affirmant "le soutien de son secteur au ministère de la Culture et des Arts chargé de la production du film".

"Tous les moyens seront mobilisés pour réaliser ce film dans ses dimensions mondiales, d'autant qu'il concerne une personnalité universelle et multidimensionnelle, l'objectif étant de mettre en avant les différents aspects de la personnalité de l'Emir Abdelkader, dont l'humaniste, le guide, l'homme de foi et autres".