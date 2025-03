Algérie: Le ministère de l'Education nationale dévoile le calendrier des examens du BEM et du BAC session 2025

ALGER — Le ministère de l'Education nationale a dévoilé, mercredi dans un communiqué, le calendrier des examens du Brevet d'enseignement moyen (BEM) et du Bac session 2025, fixés respectivement du 1 au 3 juin et du 15 au 19 juin prochain.

Selon le tableau du déroulement des épreuves du BEM, les candidats examineront 3 jours durant dans 10 matières, et ce à compter du 1 juin à 08h30, journée dont la matinée sera consacrée aux épreuves de langue arabe et des sciences physiques et l'après-midi à l'éducation islamique et à l'éducation civique.

Au deuxième jour, les candidats passeront les épreuves de mathématiques, langue anglaise, histoire et géographie, alors que le troisième jour sera consacré à la langue française, sciences de la nature et de la vie et à la langue amazighe.

Pour le Baccalauréat qui concerne 7 filières : lettres et philosophie, langues étrangères, arts, sciences expérimentales, mathématiques, maths-techniques et économie et gestion, les épreuves se dérouleront du 15 au 19 juin prochain et débuteront à 08h30.

Le ministère de l'Education nationale a unifié les matières d'examen pour toutes les filières au premier jour des épreuves, les candidats devant passer dans la matinée l'épreuve de la langue arabe et dans l'après-midi celle des sciences islamiques.