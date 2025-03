Gabon: Le mouvement ICOD prépare sa team dans l'Ogooué-Maritime pour la présidentielle du 12 avril 2025

Le mouvement citoyen Intelligence Collective pour la Démocratie Participative et le Développement Durable, en abrégé ICOD prépare son équipe et sa stratégie de campagne dans l'Ogooué-Maritime pour la présidentielle du 12 Avril 2025. Les uns et les autres se mettent en ordre pour soutenir la candidature Brice Clotaire Oligui Nguema.

Cette réunion, sous la supervision de l'Honorable Pépécy Ogouliguende, a pour objectif, de préparer la campagne de leur candidat, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour une victoire historique le 12 avril 2025. "Nous devons vendre notre candidat CBON. Nous verrons deux points essentiellement, la méthodologie et les stratégies pour y arriver" affirme t-elle.

En ce qui est de la méthodologie, l'équipe dit avoir mis en place, une démarche, étape par étape, pour préparer la campagne de Brice Clotaire Oligui Nguema. "Nous devons réfléchir comment être efficaces sur le terrain pour la campagne qui s'ouvre le 29 mars 2025. Chacun de nous doit déjà savoir quelles sont les stratégies qu'il va mettre en oeuvre pour qu'on gagne l'élection du 12 avril 2025" lance t-elle.

"Le défi que nous avons, c'est que le 12 avril chaque personne que nous aurons contacté, avec qui nous aurons discuté, se rende aux lieux de votes. La pratique a prouvé que le Jour J, les électeurs sont souvent occupés à autre chose et ne vont pas voter pour diverses raisons"ajoute t-elle.

Comment éviter cela ? C'est le défi qui est le leur. Pour cette équipe, le but n'est pas forcément d'organiser des grandes campagnes, mais de toucher directement l' électeur et le suivre jusqu'au jour du vote. "Nos cibles, ce sont les électeurs. Nous devons les connaître, les identifier et aller les chercher là où ils se trouvent. Nous devons ensuite les accompagner jusqu'au jour du vote" précise t-elle.

Pour réussir ce challenge, les stratèges de l'équipe disent qu'il faut avoir l'analyse de la situation locale. "Nous devons connaître notre 2ème arrondissement qui est notre circonscription, connaître les problèmes des populations du 2ème arrondissement. Mieux, nous devons connaître les habitants du 2ème arrondissement de la Commune de Port-Gentil.

Nous devons avoir par exemple une idée précise sur le groupe ethnique majoritaire dans notre arrondissement. Toutes ces informations nous permettront d'affiner notre stratégie de terrain". Cette analyse, pour les membres de l'équipe, est très importante pour être efficace sur le terrain.

Stratégies de campagne

Pour ce qui est de la stratégie de campagne, les uns et les autres partagent leur expérience en la matière. "Nous devons faire le marketing du candidat, connaître ses éléments de langage, suivre ce que le Rassemblement des Bâtisseurs(RdB) communique comme information. Nous devons être des relais du message du RdB. Les mots ont un sens et un pouvoir. Ils doivent de ce fait être choisi avec soin. Le RdB donnera la ligne directrice, le message à partager. Et c'est ce message que nous allons tous relayer auprès des électeurs." explique l'un des membres.

En attendant la date officielle de l'ouverture de la campagne présidentielle, les uns et les autres affutent leurs différentes stratégies pour mener à bien leurs stratégie pour l'emporter au soir du 12 avril prochain.