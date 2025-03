Tunisie: Appel à faire don de la zakat el fitr aux enfants des villages SOS

L'Association tunisienne des villages d'enfants « SOS » a appelé, mercredi, les Tunisiens à faire don de la Zakat al-Fitr au profit des enfants des villages SOS sans soutien familial, suite à la publication du communiqué du Mufti de la République sur la Zakat al-Fitr de cette année, qui s'élève à deux dinars.

Dans un communiqué, l'Association tunisienne des villages d'enfants « SOS » a rappelé que la Zakat al-Fitr peut être attribué au profit des villages d'enfants, car ils constituent l'une des sources de la Zakat, selon une fatwa émise par Dar al-Ifta depuis 2019.

Elle a souligné qu'ils peuvent la verser par SMS au numéro 85510, après que la présidence du gouvernement a accordé une licence annuelle à l'Association tunisienne des villages d'enfants pour collecter les dons du public par SMS à raison de 2 dinars (2000 millimes, exempts de paiements et de commissions) par SMS, soit le même montant que la Zakat al-Fitr.

Les fonds collectés auprès des Tunisiens seront utilisés pour des programmes d'accueil et de protection des enfants, le développement de l'infrastructure des 4 villages de l'association (Gammarth, Siliana, Mehres et Akouda) et la reconstruction du village de Siliana.

L'association parraine actuellement 5500 enfants et jeunes, et s'est fixé un certain nombre d'objectifs ambitieux pour 2025, dont celui d'atteindre 8000 enfants couverts par une prise en charge à différents niveaux liés à la subsistance, à l'éducation, à la prise en charge éducative, psychologique et sociale.