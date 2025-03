Tunisie: Le circuit touristique de la Manouba intégré dans celui de la ville de Tunis

L'introduction de la ville de la Manouba dans le circuit touristique et culturel de Tunis, intégrant le musée du Bardo et l'instauration d'un passage fluide via des minibus, vers ses principaux sites tels que le palais Kobbet Enhas, le Palais de la Rose et le village de l'Artisanat de Denden, a été annoncée mardi, lors d'une cérémonie de lancement d'une campagne publicitaire nationale destinée aux marchés touristiques européens organisée à « Kobbet Enhas ».

Le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a indiqué, à cette occasion, que son département envisage d'introduire le circuit touristique du gouvernorat de la Manouba dans celui de la ville de Tunis. « Tous les moyens logistiques vont être mobilisés pour sensibiliser les agences de voyages et tous les intervenants du secteur à l'importance de promouvoir davantage les atouts de la région, ses monuments historiques ainsi que le village artisanal de Denden ».

Pour sa part, le gouverneur de la Manouba, Mahmoud Chouaïb a souligné que la première étape de la mise en oeuvre de ce projet, débutera en avril prochain. Il a ajouté que l'intégration des autres composantes du circuit touristique de la Manouba dans le circuit touristique de la ville de Tunis fera l'objet de la deuxième phase de ce projet.

Il est à noter que le projet du circuit touristique de la Manouba dont la mise en oeuvre a été suspendue depuis plusieurs années, est très attendu par les habitants de la région, compte tenu du potentiel patrimonial et culturel, matériel et immatériel de la région, composé, entre autres, du palais Kobbet Enhas, du musée militaire au Palais de la Rose, du site archéologique de Sidi Ghrib, du barrage Al Aroussia à El Battan, des Aqueducs Romains de Oued Ellil...outre les maisons d'hôtes et les exploitations agricoles biologiques ayant vu le jour ces dernières années et les richesses naturelles de la région.

Ce projet a été présenté à plusieurs reprises au gouvernorat de la Manouba et il a été proposé de prolonger, dans une première étape, le circuit touristique intégrant le musée de Bardo vers la ville de la Manouba et le village artisanal de Denden, en attendant de solutionner les obstacles entravant l'intégration des autres composantes du circuit touristique de la Manouba.