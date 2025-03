Tunisie: Produits de base subventionnés - Vers l'accroissement du quota de Djerba

Le département du Commerce a élaboré un programme spécial stipulant l'accroissement du quota de l'île de Djerba en produits de base subventionné, en prévision de la saison touristique, a fait savoir le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Obeid, mercredi, lors d'une séance plénière, tenue à l'Assemblée des Représentants du peuple (ARP).

Il a expliqué, ainsi, que le quota des boulangeries à la région sera, de même, révisé à la hausse, de manière à permettre de satisfaire la demande supplémentaire, durant la prochaine saison touristique, notant que des stocks de la plupart des produits de base sont disponibles avec abondance.Obeid a indiqué, dans le même contexte, qu'une séance de travail conjointe sera organisée prochainement, avec le ministère du tourisme, pour continuer à préparer au mieux la saison touristique 2025.Il a rappelé que l'île de Djerba avait enregistré des perturbations conjoncturelles dans l'approvisionnement en produits de base, en particulier au cours de la dernière saison estivale, à cause de certaines pratiques de spéculation.

« Des efforts ont été déployés en vue de faire face à ces pratiques et assurer une stabilité remarquable dans l'approvisionnement en produits de base depuis le début de l'année 2025 », a-t-il souligné.Le ministre a fait savoir, en outre, que son département oeuvre à faciliter le lancement de nouvelles boulangeries dans l'île de Djerba, dont le nombre s'élève actuellement à environ 40 boulangeries, et ce, afin de répondre aux besoins des citoyens et des visiteurs de la région.

Sur un autre registre, il a affirmé que le ministère adopte la mesure de contrôle préalable de l'importation, à l'instar de nombreux autres pays, dans le but de protéger la production nationale et de s'assurer de la bonne qualité des produits importés, ainsi que de maitriser le rythme des importations.Par ailleurs, Obeid a indiqué que son département intensifiera, au cours de la prochaine période, les campagnes de contrôle économique, en coopération avec d'autres ministères, pour lutter contre la contrebande, le commerce parallèle, et la contrebande.