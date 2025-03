Afrique Centrale: Est de la RDC - L'Américain Ronny Jackson critique l'inaction de Kinshasa

Aux États-Unis, le membre du Congrès Ronny Jackson a témoigné, mardi 25 mars, devant la commission des Affaires étrangères. De retour d'une tournée en Afrique centrale, au cours de laquelle il a notamment visité la République démocratique du Congo (RDC), l'élu républicain a dressé un constat sévère sur la situation dans l'est du pays, qu'il décrit comme une région « totalement non gouvernée ».

« C'est le far far west. Kinshasa ne contrôle rien », estime le républicain et membre du Congrès Ronny Jackson. Il évoque la corruption, les difficultés pour les entreprises qui tentent de s'implanter en RDC, et dénonce « l'enrichissement des membres du gouvernement et de leur famille alors que la population meurt de faim et vit dans des conditions horribles ».

L'élu américain pointe aussi la responsabilité des pays voisins dans cette situation : « Nous savons que l'Ouganda importe des minerais de là-bas. Le Rwanda le fait aussi. Le Burundi aussi. Tout le monde le fait, et rien ne peut les en empêcher », affirme-t-il.

«Le potentiel de cette région»

Ronny Jackson a également insisté sur « le potentiel de cette région », en particulier en matière de ressources minières. « La RDC pourrait être un des pays les plus riches du monde », affirme-t-il, avant d'ajouter : « Il faudrait qu'il se passe quelque chose, mais je ne sais pas quoi ».

Pour rappel, Ronny Jackson revient d'une tournée en Afrique centrale, mais il n'était pas un envoyé spécial du président Donald Trump, précise l'ambassade américaine à Kinshasa. Il s'est néanmoins entretenu avec les présidents congolais et rwandais.

Il s'est également rendu en Ouganda, au Congo et au Burundi.