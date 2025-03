Congo-Brazzaville: Les 72 heures du Mayombe Ecorun - Le maillot officiel de la 3e édition dévoilé

Les organisateurs de la troisième édition de la marche sportive et de l'écotourisme, les «72 heures du Mayombe Ecorun», ont officiellement dévoilé, le 25 mars en présence de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan Nonault, le maillot de cette activité qui réunira, en fin avril, des centaines des participants autour de la promotion sportive et de la protection de la nature.

Le maillot de la troisième édition du grand événement sportif «72 heures du Mayombe Ecorun» est désormais connu et disponible au marché situé sur la voie piétonne à côté de l'hôtel Saphir. Cette marche sportive, qui combine la protection de l'environnement, la détection de talents et la pratique de certaines disciplines de l'athlétisme, se tiendra sur le thème «Courons et marchons pour la préservation de la forêt et des peuples autochtones».

Elle se déroulera en deux étapes, du 25 au 27 avril, sur une distance de 100 km. La première étape concerne Malélé-Pounga puis Pounga-Dolisie. Organisée par l'association multisports Lion d'or, la troisième édition des « 72 heures du Mayombe Ecorun » mettra aussi en avant le rôle du peuple autochtone dans la protection de l'environnement.

Le président de l'association multisports Lion d'or, José Cyr Ebina, a présenté les avantages et les particularités de cette édition. Devant la ministre Arlette Soudan Nonault et autres partenaires, il a détaillé le design puis tout le décor du maillot. « Nous sommes déjà à plus d'une centaine de participants et les inscriptions se poursuivent. Cet événement sportif est en même temps l'expression de notre engagement à l'appel du président de la République », a déclaré José Cyr Ebina.

Pour lui, cette activité qui se déroulera avec l'assistance de la Fédération d'athtétisme s'inscrit dans le cadre de la marche athlétique de vitesse ou la course qui se pratique sur des distances de moins de 50 km et la marche athlétique de fond qui concerne les distances au-delà de 50 km. Il a, par ailleurs, indiqué que le sport est considéré comme un outil puissant favorisant la cohésion sociale, la santé et le bien-être.

Le développement durable, a-t-il dit, est non seulement un facteur de bien-être pour les générations d'aujourd'hui et de demain, mais aussi un enjeu majeur pour l'avenir de la planète. Le président du Lion d'or s'appuie sur les initiatives des autorités congolaises pour contribuer à la préservation de l'environnement.

Une initiative qui cadre la politique nationale

Appréciant le dynamisme du comité d'organisation, la ministre Arlette Soudan Nonault a expliqué que cette initiative cadre avec la politique des autorités congolaises.

« Vous voulez concilier le sport et la nature, c'est une très bonne chose puisque le président de la République qui est à la tête de la commission Climat du bassin du Congo est en train de lancer une radio-télévision du bassin du Congo afin d'intensifier la sensibilisation. Vous nous emmenez dans un endroit emblématique de la République du Congo, le Mayombe, qui constitue l'un des poumons verts de notre pays et vous y menez une activité sportive. Il nous faut être en bonne santé pour bien protéger ces écosystèmes », a-t- elle indiqué.

Des activités liées au développement durable sont associées à la marche sportive, comme la sensibilisation et le planting de 500 arbres par les coureurs, marcheurs, organisateurs et public. Un hommage au peuple autochtone est aussi prévu à travers une soirée culturelle. Des prix et diverses récompenses seront donnés à quelques participants.

Les partenaires et prétendants participants qui veulent relever ce défi sont invités à se rendre au village dédié pour la circonstance pour plus d'informations. La fondation Ebina s'est engagée à actroyer des bourses sports-études pour une durée de quatre ans pour les deux enfants ( trois filles et garçons) qui remporteront les courses à pied de trois kilomètres qui seront organisées à chaque étape.