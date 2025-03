Congo-Brazzaville: Poètes en résonances - L'événement accueille Gabriel Mwènè Okoundji et Sara Bourre

Pour le rendez-vous mensuel de cette fin mars proposé par Naïma Taleb, directrice artistique, et Seyhmus Dagtekin, poète, romancier et membre de la Compagnie Résonances, les poètes Gabriel Mwènè Okoundji et Sara Bourre, accompagnés de la musicienne Lola Malique, seront à l'honneur.

Le 28 mars à 20h, le dernier vendredi du mois, le poète Gabriel Mwènè Okoundji sera accueilli par la Compagnie Résonnances à l'occasion de son entrée dans la dans la prestigieuse collection Poésie/Gallimard. Avec lui, Sara Bourre pour la sortie de son livre Chambre 908 chez Le Castor Astral. Ce duo de poètes sera accompagné par la musicienne Lola Malique avec sa merveilleuse musique.

L'entrée est libre et un accueil est prévu pour les enfants. Les organisateurs s'attendent à partager avec le public un moment de poésie et de convivialité au cours d'une soirée qui se poursuivra autour d'une collation festive.

Gabriel Mwènè Okoundji, né au Congo et auteur d'une vingtaine de livres, est unanimement reconnu comme une des grandes voix de la poésie africaine francophone des dernières décennies. Son oeuvre, fluide et d'une magnifique clarté, est une fervente quête des origines naturelles et mythiques, un écho de la parole ancestrale, un dialogue émouvant avec les ancêtres et les anciens, avec la terre première, non loin du chant de Senghor. Sa poésie a reçu de nombreux prix littéraires et a été traduite en plusieurs langues. L'Âme blessée d'un éléphant noir, suivi de Stèles du point du jour vient de sortir ce mois de mars dans la prestigieuse collection Poésie/Gallimard.

Sara Bourre, née à Paris, est écrivaine et comédienne. Elle est diplômée en lettres et en philosophie à la Sorbonne et s'est formée en parallèle au théâtre et à la danse-théâtre. Elle se produit régulièrement sur scène avec des musiciens, dans des projets où se croisent texte, matière sonore et visuelle. Maman, la nuit (éd. Noir sur Blanc, 2023) est son premier roman, écrit dans le cadre du master de création littéraire de Paris VIII. Elle est également l'auteure de À l'aurore, l'insolence (Éditions du Cygne) et La Favorite (coll. « Vrilles », Zone Critique). Chambre 908 sortira en avril 2025 aux éditions Le Castor Astral.

Lola Malique obtient en 2016 un master de violoncelle classique et se produit en solo au Brésil en 2017 puis au Maroc en 2018 où elle a été artiste en résidence à l'Institut français. Elle compose notamment la musique du spectacle de Yoann Bourgeois au Panthéon, dans le cadre du Théâtre de la ville. En mai 2019, elle sort son premier album, le concert de sortie se tient à la basilique de Saint-Denis. Lola Malique se produit actuellement en solo, en duo ou en ensemble avec le collectif Lovemusic et 20° dans le noir à travers la France et à l'international (Portugal, Allemagne, Suisse, Belgique Norvège...).