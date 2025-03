Congo-Brazzaville: Projet « Ignié 2021-2046 » - Tinda Energy conclut un contrat EPC

La société congolaise Tinda Energy S.A a signé, le 25 mars à Brazzaville, un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) avec la société chinoise Complant pour la construction de la centrale solaire de 56 mégawatts, des lignes de transport et leurs voies d'accès dans la zone économique spéciale (ZES) d'Ignié.

Le contrat a été signé par Yannick Jutta, président directeur général de Tinda EnergyCongo S.A, et He Haishan de Complant, en présence du ministre des ZES et de la Diversification économique, Jean-Marc Thystère-Tchicaya. A en croire He Haishan, ce moment marque non seulement une étape significative dans la coopération entre les deux sociétés mais aussi un jalon historique pour le pays, car il s'agit du premier grand projet solaire en République du Congo.

« Le lancement de ce projet constitue une avancée majeure vers la transition énergétique du pays. Il contribuera non seulement à l'optimisation du mix énergétique et à l'amélioration de la fiabilité de l'approvisionnement en électricité, mais aussi au développement durable de la ZES. Ce projet soutiendra la croissance économique locale et fournira une électricité verte et stable aux entreprises et aux habitants », a-t-il expliqué.

« Grâce à nos efforts conjoints, je suis convaincu que ce projet deviendra une référence pour le développement des énergies propres en République du Congo, ouvrant la voie à d'autres initiatives en matière d'énergies renouvelables », a ajouté He Haishan.

Pour le ministre Jean-Marc Thystère-Tchicaya, ce projet n'est pas seulement une infrastructure énergétique supplémentaire, mais le symbole d'un engagement résolu en faveur de la transition énergétique. D'après lui, l'intégration de cette énergie verte au réseau E2C garantira un approvisionnement stable et durable pour les industries de la ZES, car, a-t-il dit, il ne saurait y avoir d'industrialisation sans énergie fiable.

« En intégrant l'énergie solaire et la biomasse à notre mix énergétique, nous faisons le choix d'une électricité propre, renouvelable et compétitive. Nous réduisons ainsi notre dépendance aux énergies fossiles en renforçant la résilience de notre industrie. L'essor de notre tissu industriel repose sur une capacité de production énergétique robuste, innovante et respectueuse de l'environnement », a déclaré le ministre des ZES.

Au-delà d'une transition énergétique, le ministre Jean-Marc Thystère-Tchicaya a précisé que ce projet est également un puissant levier pour la création d'emplois, notamment pour la jeunesse, la construction, l'exploitation et la maintenance de cette centrale, ainsi que l'opérationnalisation des unités de production dans la ZES d'Ignié, particulièrement dans le centre de Maloukou, générant ainsi des opportunités pour les ingénieurs, les techniciens, les artisans et bien d'autres compétences. « Ce sont autant de perspectives qui s'ouvrent à nos jeunes talents, contribuant ainsi à l'essor d'une économie plus inclusive et dynamique », a-t-il signifié.

A son tour, Yannick Jutta, président directeur général de Tinda EnergyCongo S.A, s'est réjoui de la conclusion de ce contrat et estime qu'il est très important pour la construction de la centrale de 56 MW en solaire, la construction des lignes de transport d'électricité et leurs voies d'accès. « Après cette signature, nous allons démarrer les négociations avec les créanciers... Nous irons de ce fait pour matérialiser les contrats et ensuite procéder à un planning d'exécution du chantier, sinon du projet », a-t-il expliqué.