Rwanda: Sanctions européennes contre le pays - Sama Lukonde en Europe pour en faire le suivi

Le président du Sénat, Sama Lukonde, séjourne depuis quelques jours en France, première étape d'une tournée européenne destinée à accompagner la matérialisation des sanctions de l'Union européenne prises récemment contre le Rwanda. Il s'agit pour le speaker de la chambre haute du Parlement de faire le suivi desdites sanctions afin de s'assurer de leur application effective.

Première personnalité européenne à avoir échangé avec l'officiel congolais, le président du Sénat français, Gérard Larcher. Les deux personnalités ont échangé le 25 mars à Paris, notamment sur la question principale de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC). « Mais c'est le suivi que nous sommes venus faire ici, après la résolution 2773 qui a été votée à l'unanimité au Conseil de sécurité avec l'appui de la France, allant dans le sens de la condamnation du Rwanda et ses supplétifs du M23 et de tout ce qui se fait dans l'Est de la République démocratique du Congo », a précisé Sama Lukonde à la presse française.

Au-delà de l'aspect purement bilatéral de cette rencontre, le président du Sénat congolais a sollicité l'appui des partenaires à la mise en oeuvre des résolutions et des sanctions contre le Rwanda, ce à quoi son homologue français a promis de s'impliquer activement.

« Nous pensons que c'est l'une des voies qui va nous permettre d'arriver à la résolution de ce conflit tel que cela a été dicté par les différentes communautés auxquelles nous faisons partie, notamment l'Union africaine, la Sadc, l'EAC, l'ONU, et même de l'Union européenne qui est venue aussi en appui aux sanctions qui ont été prises », a indiqué Sama Lukonde.

De son côté, le président du Sénat français, qui n'a cessé de rappeler que la RDC était le pays francophone le plus peuplé au monde, a rassuré le peuple congolais de la solidarité de son institution et de son attachement indéfectible à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de la RDC.

« Notre pays, la France, en particulier, a fait adopter, à l'unanimité du Conseil de sécurité des Nations unies, la résolution 2773 condamnant les offensives du M23 et AFC. Appelons au cessez-le-feu et au retrait immédiat des troupes rwandaises du territoire de la RDC. Nous tenons à rappeler avec force : la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC ne sont pas négociables », a martelé Gérard Larcher.