Congo-Brazzaville: Suspension de la Fécofoot - La FIFA demeure stricte quant au respect des recommandations

La Fédération internationale de football association (Fifa) a répondu, le 25 mars, au ministre des Sports, Hugues Ngouélondélé, conditionnant la levée de la suspension infligée à la Fédération congolaise de football (Fécofoot) au respect strict de toutes les recommandations formulées dans le courrier du 6 février actant la suspension.

La Fifa a salué les efforts du ministère des Sports et sa coopération afin, a-t-elle dit, « d'achever nos objectifs communs pour le football congolais. » La commission ad hoc a libéré le siège de la Fécofoot qu'elle occupait illégalement en remettant les clefs au ministère des Sports qui les a remises ensuite entre les mains de deux huissiers de la justice (Le sien et celui de la Fécofoot). L'interdiction d'accès au Centre technique d'Ignié a été levée.

Mais, pour la Fifa, la situation demeure à ce jour inchangée parce qu'elle prône l'indépendance dans la gestion des affaires par le Comité exécutif de la Fécofoot tout en insistant pour que la procédure soit menée par la Fécofoot. « Après analyse des éléments reçus, nous sommes de l'avis que les conditions de la levée de la suspension, telles que décidées par le bureau du Conseil de la Fifa le 6 février 2025 (voir en annexe courrier adressé à la Fécofoot à cet égard) ne semblent pas encore remplies.

Par ailleurs, veillez noter que cette procédure doit être menée sous l'égide de la Fécofoot, tenue par la Fifa de gérer ses affaires en toute indépendance en bonne collaboration bien sûr avec votre ministère », a répondu la Fifa à la correspondance du ministre du 7 mars ainsi qu'à ses courriels reçus les 17 et 21 mars.

La Fifa précise, en outre, qu'elle attend une communication officielle de la Fécofoot comprenant une mise à jour globale sur la situation et des preuves plus détaillées et concrètes attestant que toutes les conditions pour la levée de la suspension sont pleinement remplies. « Nous comptons sur votre coopération et soutien continu afin de permettre à la Fécofoot d'assurer que ses affaires courantes sont gérées sans influence indue de la part de tiers et l'aider à obtenir les documents et preuves nécessaires », a poursuivi la Fifa.

Concernant l'aspect financier, la Fifa affirme avoir pris en compte des informations et a tranché qu'elle fera elle-même les contrôles nécessaires. « Finalement, nous vous prions de bien vouloir noter que la Fifa reconnaît en l'état uniquement M. Jean Guy Blaise Mayolas et son Comité exécutif comme organe exécutif légitime de la Fécofoot », a conclu Elkhan Mammadov, directeur de la division associations membres de la Fifa.