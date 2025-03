Congo-Brazzaville: Forum sur l'énergie et l'investissement au pays - Promouvoir une synergie entre les acteurs énergétiques

Les travaux du premier forum sur l'énergie et l'investissement au Congo (CEIF) ont débuté officiellement le 25 mars, à Kintélé, la banlieue Nord de Brazzaville, avec des panels ministériels, des tables rondes, des ateliers thématiques et des rencontres B2B. Décideurs politiques, opérateurs pétroliers et gaziers, experts et investisseurs ont tenté de s'accorder sur des stratégies visant à amplifier le potentiel du secteur des hydrocarbures au Congo, ainsi que sur les projets majeurs en cours.

L'ambition du Congo est de doubler sa production de pétrole à 500 000 barils par jour d'ici à 2027, en plus du lancement prochain d'un nouveau plan directeur pour le gaz et de l'instauration d'un code gazier.

La première édition du Congo Energy & Investment Forum offre aux participants une plateforme pour entrer en contact avec les leaders du marché de l'énergie du Congo, favorisant de nouvelles opportunités d'investissement et de collaboration dans un secteur-clé pour l'économie du pays. En organisant le Congo Energy & Investment Forum, Energy Capital & Power entend promouvoir les opportunités du marché congolais tout en mettant en avant l'émergence de nouvelles perspectives d'exploration, de projets d'infrastructure et de partenariats.

L'objectif de l'événement est de renforcer la position du Congo en tant que plaque tournante régionale des hydrocarbures, a indiqué le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua. Il a également insisté sur l'importance de la synergie entre les développeurs de projets, les régulateurs et les décideurs nationaux autour d'une vision stratégique pour la réglementation du gaz naturel, les priorités nationales et les opportunités d'investissement.

« Je prends la parole aujourd'hui avec beaucoup de fierté et de bonheur pour prononcer l'ouverture officielle du Congo Energy & Investment Forum », a déclaré le ministre Bruno Jean Richard Itoua, ajoutant que les grandes lignes de ce forum sont conformes à l'objectif du Plan national de développement 2022-2026 et à la vision de moderniser les infrastructures et de créer un environnement d'investissement inclusif.

Globalement, l'événement devrait mettre en avant les opportunités de partenariat et d'investissement dans l'exploration des hydrocarbures, la monétisation du gaz, l'énergie verte et les industries en aval à travers le continent, avec un accent particulier sur la République du Congo en tant que destination-clé pour les investissements énergétiques dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l'électricité.

La Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) figure parmi les opérateurs qui investissent dans les énergies renouvelables. Son secrétaire général, Sébastien Brice Poaty, a précisé que la société publique a déjà finalisé le plan directeur du gaz, dont le lancement est prévu au CEIF 2025. La SNPC se prépare également pour l'adoption prochaine du nouveau code du gaz, prévue cette année. « Cette conférence s'inscrit dans un cadre plus large tourné vers l'avenir du Congo. La SNPC a été créée pour valoriser le potentiel énergétique du Congo et soutenir le développement économique tout en s'engageant dans une transition durable », a souligné Sébastien Brice Poaty.

Dans un contexte de concurrence mondiale accrue pour les capitaux, plaide-t-on, le succès futur du Congo dépend du maintien d'un cadre fiscal compétitif et d'un environnement réglementaire et juridique stable pour assurer la viabilité à long terme des investissements. Organisé du 24 au 26 mars et placé sous le haut patronage du président du Congo, Denis Sassou N'Guesso, le CEIF 2025 prévoit une série d'initiatives tout au long de l'année.