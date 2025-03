Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 mars 2025

revue de presse

Afrique: L'OMS exhorte les gouvernements à renforcer les politiques et les systèmes de santé mentale

« Malgré une demande croissante, de nombreuses personnes n'ont toujours pas accès à des services de santé mentale de qualité ». C'est la déclaration du Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans un communiqué de l'organisme publié ce 25 mars.

A cet effet, l'OMS a publié de nouvelles orientations pour aider tous les pays à réformer et à renforcer les politiques et les systèmes de santé mentale. Selon Dr Adhanom Ghebreyesus, ces nouvelles directives donnent à tous les gouvernements les outils nécessaires pour promouvoir et protéger la santé mentale et bâtir des systèmes qui servent tout le monde. (Source allAfrica)

RDC : Sans Kabila, Fayulu, Matata, Katumbi, Sessanga, … Pas de saveur pour le gouvernement d'union nationale

Pour mette fin à la guerre menée par l'AFC/M23 dans la partie Est de la République Démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert plusieurs fronts, notamment militaire, diplomatique, médiatique, culturel…

Si les Forces Armées de la RDC continuent d'éviter toute sorte de carnage dans les parties occupées par l'ennemi, comme ce fût le cas à Goma, le gouvernement de la République par contre, compte sur le front diplomatique pour en finir avec cette agression, mettant en ligne de mire, la ministre des Affaires étrangères Thérèse Wagner.

Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, lui, continue avec le Front médiatique, drainant derrière lui plusieurs professionnels des médias épris d'amour de la patrie. Ce, aux côtés de la ministre de la Culture qui, en sa manière, a lancé un front culturel. Le tout, renforcé par les sanctions de l'Union européenne contre des autorités du Rwanda et certains cadres de l'AFC/M23. (Source Le Quotidien)

Gabon : 500 opportunités d'emplois dans le secteur halieutique et maritime

Un séminaire dédié aux métiers de la pêche et de la mer a été organisé le mardi 25 mars 2025 par le ministère de tutelle. Une rencontre qui a vu la participation de plusieurs acteurs institutionnels et économiques marquée par l'annonce d'une initiative visant à dynamiser le secteur halieutique et maritime du pays avec à la clé la création de 500 opportunités d'emplois dans ce secteur à fort potentiel.

C'est en présence du Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima et du ministre de la Pêche et de la Mer, Syrielle Zora Kassa, que s'est déroulé le séminaire dédié aux métiers de la pêche et de la mer. Une initiative qui a rassemblé divers partenaires au développement, des professionnels du secteur halieutique ainsi que des apprenants. S'inscrivant dans la volonté manifeste pour l'exécutif de valoriser et de dynamiser le secteur de la pêche. Lequel est entrevu comme un levier essentiel de croissance et de création d'emplois pour le pays. (Source GabonMediaTime)

Niger: le général Abdourahamane Tiani est officiellement investi président pour cinq ans renouvelables

Le général de brigade Abdourahamane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), a été officiellement investi président de la République du Niger, mercredi 26 mars, pour un mandat de cinq ans renouvelable. La cérémonie d'investiture s'est tenue à Niamey.

Le général Tiani, qui a également été élevé au rang de général cinq étoiles, a salué dans son discours un « nouveau départ » pour le Niger. Cette cérémonie a aussi donné lieu à la signature des ordonnances, notamment celles portant sur la dissolution des partis politiques et l'amnistie de prisonniers politiques et militaires. (Source RFI)

RCI : les sanctions visant les militants du PDCI annulées (parti)

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI, opposition) annule les sanctions à l'encontre de ses militants, à l'orée des élections internes en vue de choisir son candidat, pour l'élection présidentielle d'octobre 2025.

Le porte-parole du PDCI, Bredoumy Soumaila, indique dans une déclaration que « chacun des concernés aura une notification de la décision de l'annulation de ses sanctions ou de la procédure en cours à compter de ce jour (mercredi 26 mars 2025). »

En posant cet acte, le président du PDCI, Tidjane Thiam, « reste fidèle à tous ses prédécesseurs qui ont toujours, à la veille de chaque grand évènement, rassemblé leurs militants », a fait observer Dr Bredoumy Soumaila. (Source apanews)

Le Mali à l'épreuve de la crise énergétique

Assis derrière sa table de réparation de téléphones au Grand Marché de Bamako, Bourama Doumbia attend impatiemment l'arrivée de ses clients.

Il y a un an, son atelier de réparation de téléphones était plein à craquer à toute heure de la journée, mais les coupures d'électricité dans la capitale malienne ont perturbé son activité, qui est aujourd'hui au point mort.

"Avant (l'année dernière), nous pouvions rester 38 heures sans électricité, mais maintenant, nous avons du courant pendant une certaine période de la journée, et je m'organise pour pouvoir terminer mon travail avant que l'électricité ne soit à nouveau coupée", a-t-il déclaré. (Source Africanews)

32 ans après l'attaque du camp Eyadema, le Togo honore ses héros

Le président Faure Gnassingbé a présidé mardi à Lomé une cérémonie commémorant les 32 ans de l'attaque du camp Général Gnassingbé Eyadema, survenue dans la nuit du 24 au 25 mars 1993. Cet assaut, mené par des assaillants ayant pour objectif d'éliminer le président de l'époque, a été repoussé grâce à une riposte rapide et efficace des militaires.

La cérémonie a été l'occasion de décorer plusieurs figures de l'armée en reconnaissance de leur engagement dans la protection de l'intégrité du territoire national. Parmi les personnalités distinguées, on retrouve le colonel Calixte Batossie Madjoulba, ministre de la Sécurité et le médecin-colonel Yawo Apéléte, directeur général du CHU Sylvanus Olympio. (Source togonews)

Le recours de l'influenceur Doualemn pour suspendre son expulsion vers l'Algérie a été rejeté par la justice française

Le 20 mars dernier, l'Algérien avait été arrêté par la police française dans l'attente de son renvoi vers son pays d'origine. Il avait ensuite été placé en centre de rétention administrative. Paris avait déjà tenté de l'expulser une première fois en janvier mais Alger avait refusé son entrée sur le territoire, déclenchant la colère des autorités françaises.

Alors que les relations franco-algériennes ne sont toujours pas au beau fixe, l'influenceur Doualemn, dont l'expulsion avortée vers l'Algérie en janvier avait exacerbé la crise diplomatique, pourrait à nouveau être renvoyé du territoire français. Mardi 25 mars, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de suspension de la décision d'expulsion vers l'Algérie. (Source Jeune Afrique)

Cameroun - Cabral Libii plaide pour une transition politique de trois ans

Cabral Libii, président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN), relance le débat sur la nécessité d'une transition politique au Cameroun, à l'approche de l'élection présidentielle de 2025.

Dans un contexte pré-électoral tendu, marqué par 42 ans de pouvoir de Paul Biya, Cabral Libii a exposé les raisons pour lesquelles il préconise une transition politique de trois ans.

Selon le leader du PCRN, l'état réel du Cameroun est méconnu, et le successeur de Paul Biya pourrait être confronté à des réalités inattendues, citant l'exemple de la dette cachée découverte au Sénégal sous l'ère Macky Sall. (Source LeBledParle)

Affaire 50 millions d'ariary à Madagascar : L'opposition de plus en plus divisée

Bien que la somme semble moins importante pour une telle organisation partisane, des responsables au sein du RMDM se trouvent mal embarqués dans l'affaire des 50 millions d'ariary qui se sont volatilisés.

La méfiance aurait atteint un autre degré au sein de la grande famille de l'opposition. Même les plus fidèles des fidèles commencent à se poser des questions sur le comportement de certains leaders, surtout après les désillusions lors des manifestations dirigées par le Collectif des candidats entre le mois d'octobre et de décembre 2023.

Depuis un bon moment, le débat autour d'un possible « détournement » de 50 millions ariary, qui auraient été prévu pour l'organisation des activités du Rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara (RMDM) durant ce mois de mars semble être la partie émergente de l'iceberg. (Source MidiMadagasikara)