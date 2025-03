Afrique: Dix pays concentrent 95 % des nouvelles capacités solaires installées

Le marché solaire africain évolue entre consolidation et expansion, avec des dynamiques contrastées selon les pays. Alors que certains confirment leur leadership, d'autres s'apprêtent à franchir un cap décisif.

En 2024, 95% des nouvelles capacités solaires installées en Afrique ont été concentrées dans dix pays selon le rapport « Africa Market Outlook for Solar PV 2025-2028 » publié par The Global Solar Council. L'Afrique du Sud et l'Égypte restent les deux leaders incontestés du marché solaire africain, représentant plus des deux tiers des capacités installées.

L'Afrique du Sud conserve sa position de premier contributeur, avec 46% des nouvelles installations. De son côté, l'Égypte a ajouté 700 MW avec la mise en service. Derrière ces deux pays, le Ghana s'est hissé à la troisième place avec 94 MW installés. Le Burkina Faso, quatrième du classement, suit avec 87 MW, soit une progression de 129%. Le Nigeria (73 MW) et la Zambie (69 MW) poursuivent leur transition énergétique.

La Zambie a connu une croissance de 116%. L'Angola, la Côte d'Ivoire, le Maroc et la Gambie complètent ce classement, avec des avancées notables. Si 2024 a marqué un ralentissement dans plusieurs pays, 2025 devrait connaître une hausse de 42% des capacités solaires installées en Afrique, portée par la mise en service de nombreux projets retardés. L'Afrique du Sud et l'Égypte, toujours en tête, verront cependant l'écart entre elles se resserrer. Avec ces perspectives favorables, 2025 s'annonce comme une année charnière pour le solaire africain, avec une expansion plus équilibrée et l'émergence de nouveaux pôles de croissance.

Top 10 des marchés solaires africains en 2024 (The Global Solar Council)

Rang

Pays

Capacité installée en 2024 (MW)

1

Afrique du Sud

1105

2

Égypte

700

3

Ghana

94

4

Burkina Faso

87

5

Nigeria

73

6

Zambie

69

7

Angola

60

8

Côte d'Ivoire

37

9

Maroc

34

10

Gambie

23

Top 10 des marchés solaires africains en 2024 (The Global Solar Council)

Rang

Pays

Capacité installée en 2024 (MW)

1

Afrique du Sud

1105

2

Égypte

700

3

Ghana

94

4

Burkina Faso

87

5

Nigeria

73

6

Zambie

69

7

Angola

60

8

Côte d'Ivoire

37

9

Maroc

34

10

Gambie

23