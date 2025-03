Tunisie: Kaïs Saïed - 'Il n'est plus question de renoncer à un seul millime des biens du peuple tunisien'

Ce mercredi après-midi, le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu Sarra Zaafrani Zenzri, cheffe du gouvernement, et Michket Slama Khaldi, ministre des Finances.

Lors de cette rencontre, plusieurs dossiers cruciaux ont été abordés, notamment la situation des finances publiques et le dossier des biens confisqués, qui reste en suspens à ce jour ou dispersé entre différentes entités. Le Chef de l'État a souligné que cette situation est désormais intolérable, en particulier face aux nombreux abus qui ont marqué ce dossier, indique un communiqué rendu public sur la page officielle de la présidence de la République.

Kaïs Saïed a aussi insisté sur la nécessité d'élaborer un nouveau plan d'action pour résoudre définitivement cette question. Il a affirmé qu'il n'était plus question de renoncer à un seul millime des biens du peuple tunisien, qu'il considère comme le véritable propriétaire. Le moment est venu pour que ces fonds soient récupérés, et cette récupération contribuera non seulement à renforcer la richesse nationale, mais aussi à instaurer la justice économique tant attendue par la population.

Sur un autre plan, le président de la République a insisté sur l'importance d'une préparation rigoureuse des projets législatifs. Selon lui, ceux-ci doivent être clairs, précis et exemptés de toute ambiguïté, afin qu'ils s'inscrivent dans le cadre de la révolution législative du pays et participent activement au processus de construction et de développement national.