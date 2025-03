Tunisie: Première au pays - L'Hôpital Abderrahman Mami adopte la cryothérapie pour le traitement du cancer du poumon

L'Hôpital Abderrahman Mami à Ariana a franchi une étape importante dans le traitement du cancer du poumon en adoptant pour la première fois en Tunisie une technique innovante de cryothérapie. Sous la direction de la Professeure Nawal Chaouch, une équipe médicale et paramédicale a effectué avec succès des prélèvements de tissus pulmonaires en utilisant la cryobiopsie pulmonaire, une méthode non chirurgicale réalisée par endoscopie.

Cette technique de pointe permet d'obtenir des échantillons de tissus pulmonaires sans intervention chirurgicale, en utilisant des instruments passés par les voies respiratoires. La cryobiopsie pulmonaire offre ainsi une alternative moins invasive à la biopsie pulmonaire traditionnelle, couramment pratiquée dans les hôpitaux publics. Un des principaux avantages de cette procédure est qu'elle ne nécessite qu'une hospitalisation d'une seule journée et comporte un risque réduit de complications. De plus, elle est plus abordable tout en offrant des résultats diagnostiques de qualité.

Parallèlement à cette avancée, l'équipe médicale dirigée par la Professeure Chaouch a également utilisé pour la première fois en milieu hospitalier public la technique de Cryo debulking, qui consiste à ablation par cryothérapie du cancer du poumon. Cette technique permet de retirer les obstructions tumorales dans la trachée et les bronches grâce à l'effet du froid sur les tissus, en utilisant un endoscope.

Les résultats sont prometteurs : après l'intervention, un des poumons, qui ne respirait plus avant l'opération, a totalement récupéré. Ce succès marque une avancée significative dans le traitement du cancer du poumon, offrant une option moins invasive et potentiellement plus efficace pour les patients.

L'introduction de ces techniques à l'Hôpital Abderrahman Mami constitue une étape importante pour l'innovation médicale en Tunisie et renforce l'engagement du pays à offrir des traitements de qualité dans les hôpitaux publics.