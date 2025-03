Afrique: Eliminatoires mondial 2026/L'équipe de Tunisie l'emporte sur le fil contre le Malawi - Récompensés de leurs efforts

Vainqueurs du Malawi par deux buts inscrits en fin de match, les équipiers de Mejbri ne peuvent que se réjouir d'avoir empoché trois points aussi précieux dans leur conquête d'un 7e billet pour le Mondial.

Les matches les plus passionnants sont ceux qui livrent leur verdict dans les derniers instants. Et le plus beau dans le football, c'est la finition, l'efficacité et les buts. La mission des hommes de Sami Trabelsi était d'engranger les trois points pour creuser un peu plus l'écart avec la Namibie qui en a perdu deux en se faisant accrocher chez elle par la Guinée équatoriale. En forçant le verrou du Malawi dans les quatre dernières minutes d'un duel acharné, les Tunisiens ont accompli le plus important et enchaîné avec un deuxième succès après celui de Monrovia contre le Liberia.

Avec quatre bonnes longueurs d'avance sur les Namibiens, deuxièmes du Groupe H et six sur les Libériens troisièmes, c'est un avantage sécurisant mais pas encore déterminant. Néanmoins, l'équipe de Tunisie est de plus en plus favorite pour obtenir son billet pour la Coupe du monde 2026.

Une première mi -temps pas bien rassurante

Les protégés de Sami Trabelsi, qui ont fait le plus difficile à Monrovia en trouvant le chemin du but dès la quatrième minute de jeu, n'ont pas eu la même bonne entame de match. Face à une équipe visiteuse quadrillant à la perfection sa moitié de terrain, les Tunisiens ont été à court d'imagination et d'arguments offensifs pour contourner le bloc hermétique des « Flames » du Malawi.

Avec un jeu trop latéral et pas très bien étiré sur le côté droit où Naïm Sliti, mal soutenu par Mahmoud Ghorbel, n'a pas été très à l'aise dans la percussion, il n' y pas eu cet équilibre avec le couloir gauche Abdi-Achouri plus entreprenant et plus percutant. Un déséquilibre dans le dispositif qui n'a pas donné cette variété dans le jeu pour créer beaucoup d'espaces et des occasions de but assez nettes.

On a eu même chaud à la fin de cette première période avec une occasion en or pour le Malawi, très rapide dans la transition, qui a failli nous coûter un but contre le cours du jeu sans ce bon réflexe du gardien Aymen Dahmen, la barre transversale, et Montasser Talbi sur la ligne.

Une seconde période à sens unique

Averti, Sami Trabelsi a fait deux correctifs dans le dispositif. Le premier à la mi-temps avec l'incorporation de Saifallah Ltaïef injustement sacrifié. Replacé au milieu comme soutien derrière l'attaquant de pointe, Naïm Sliti a laissé le côté droit pour le virevoltant et insaisissable ailier de Twenty. Saifallah Ltaïef a multiplié les percées rapides, les courses folles et les alertes sur ce flanc pour la défense adverse.

On a eu affaire à un véritable combat à sens unique attaque-défense. Les occasions sont venues, mais il y a eu ce déchet, cette précipitation dans la touche finale comme ce tir à bout portant de Sliti stoppé avec difficulté par le gardien William (54'). On pensait, dans cette course contre la montre, à un deuxième attaquant de pointe.

Mais Sami Trabelsi a vu autrement en faisant sortir Hazem Mastouri, qui a occasionné les pertes de duels et qui n'a pas été lucide dans la finition, pour utiliser le joker Seïfeddine Jaziri. Un joueur qui s'est avéré idéal pour son entraîneur en trouvant cette faille inespérée à quatre minutes de la fin.

Un but qui a soulagé joueurs sur le terrain, staff sur le banc et tout le public tunisien qui y ont cru jusqu'au bout et n'ont pas désespéré. Un but qui a donné aussi des ailes à l'infatigable Ali Abdi pour obtenir un penalty dans la foulée et permettre à son partenaire du couloir gauche Elyès Achouri de le transformer imparablement en deuxième but (90 + 2). Tout n'a pas été rose et parfait dans ce match avec des ajustements à opérer. Mais cette fin de match attrayante et cette récompense sur le fil méritent d'être saluées et savourées pendant ces cinq mois qui nous séparent de la reprise de ces éliminatoires.