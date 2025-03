Tunisie: Le ST vise une participation continentale - Bousculer l'ordre établi

Les Stadistes entendent mieux gérer cette fin de saison. Avec en point de mire un rang qui permet de jouer en Afrique.

S'il ne présente pas la régularité nécessaire pour se frotter au gratin local, le ST peut cependant mettre en avant le niveau atteint depuis l'exercice écoulé et les quelques matchs-références disputés cette saison face aux CSS, ESS et CA pour justifier les avancées réalisées et le palier désormais atteint par le club du Bardo.

Cette saison, l'on a cru en marge de la phase-aller que le retour au premier plan du Stade Tunisien serait suivi d'effets d'entraînement. Bref, briser le plafond de verre et forcer ces barrières qui empêchent le Stade de passer d'outsider ambitieux à prétendant incontournable, un peu comme s'y est employée avec succès l'US Monastirienne.

Ce faisant, tous les ingrédients étaient pourtant réunis pour y parvenir avec de l'enthousiasme à revendre, un groupe de joueurs, constellé de pépites issues du cru (les Rayan Smali, Moncef Gharbi, Khalil Ayari, Sajed Ferchichi, Adem Arous, Sadok Kadida), de cadres valeureux (Sahraoui, Laifi, Hedi Khalfa, Nacef Atoui et Ghazi Ayadi aux côtés des partants que sont Mejri et Zied Berrima) et de continentaux performants (Ousmane Ouattara, Yussuf Touré, Mugisha Bonheur, Agbozo, Brahima Djité, Amath Ndao et Oumarou avant son départ).

Le Stade avait donc de quoi nourrir des ambitions légitimes, et en préambule de la saison, nous en avons d'ailleurs eu un aperçu avec une double confrontation face à l'USMA de Nabil Maâloul en C3 qui a laissé un goût d'inachevé, tellement le ST a été lésé par l'arbitrage et méritait de passer.

Valider et attendre

Aujourd'hui, malgré un recul au classement de la Ligue 1, le Stade incarne toujours cette résistance à l'inertie. Qu'à cela ne tienne, le ST peut encore faire basculer la saison du bon côté et prendre le bon wagon s'il valide jusqu'au bout tout en bénéficiant du coup de pouce providentiel.

Et il va falloir s'y atteler dès la reprise du championnat, au révélateur du CSS et, par la suite, à la réception de Étoile Olympique de Sidi Bouzid, en seizièmes de Coupe de Tunisie, une épreuve qui a souri au tenant stadiste à sept reprises. Pour terminer la saison de la meilleure des manières, Chokri Khatoui et son groupe savent ce qu'il reste à faire. Intronisé entraîneur après le départ de Maher Kanzari à l'Espérance, Khatoui sait évidemment qu'il hérite d'une équipe mal embarquée, du moins jusqu'à la trêve qui touche à sa fin.

Et en connaissance de cause, il n'a pas manqué ces derniers jours de faire plancher les siens sur ce qu'ils doivent mettre au point, autant que ce qu'ils doivent mettre en valeur. Ceci en espérant que ses joueurs retrouvent de leur superbe et coiffent leurs concurrents pour décrocher une place en Coupe de la Confédération.