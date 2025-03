Tunisie: Biens mal acquis - Le pays veut accélérer la récupération et la gestion

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzeri, a présidé, mercredi 26 mars 2025, au Palais du gouvernement à La Kasbah, un conseil ministériel restreint consacré à l'examen des mesures relatives à la confiscation des fonds acquis illicitement et issus de la corruption, ainsi qu'à leur récupération et leur gestion.

Étaient présents à cette réunion Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mechkaat Salama Khaldi, ministre des Finances, Wajdi Hedhili, ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, ainsi que Mohamed Ben Ayed, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.

En ouvrant la séance, la cheffe du gouvernement a insisté sur l'urgence d'accélérer le travail des commissions chargées de la confiscation, de la récupération et de la gestion des fonds acquis illégalement, tout en garantissant le droit de l'État à récupérer ses biens. Elle a souligné l'importance de mettre en œuvre les orientations du président de la République, Kaïs Saïed, afin d'apporter une solution structurelle et efficace à ce dossier.

Elle a également appelé à une mobilisation coordonnée de toutes les parties concernées pour assurer le succès du processus de confiscation, en récupérant les fonds détournés et en garantissant une gestion rigoureuse des biens et avoirs confisqués. Leur préservation et leur exploitation optimale doivent être assurées, a-t-elle insisté, en tant que patrimoine appartenant à l'État et à l'ensemble du peuple tunisien.

La cheffe du gouvernement a enfin affirmé que le suivi de ce dossier sera assuré de manière continue par la présidence du gouvernement, ainsi que par l'ensemble des ministères et structures concernés.