Tunisie: Khaled Sehili en visite de contrôle à Bizerte - Un message de soutien aux militaires

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a effectué, mardi soir, une visite de contrôle à l'École des Officiers des Sous-Officiers et à l'École Technique de l'Armée de Terre à Bizerte. Cette visite avait pour objectif de prendre connaissance des conditions de travail et de vie des militaires affectés dans ces institutions. Le ministre a également eu l'opportunité de partager un repas de l'iftar avec les militaires présents, en présence de plusieurs hauts responsables militaires de la garnison de Bizerte, selon un communiqué du ministère.

Lors de cette visite, Khaled Sehili a exprimé sa reconnaissance envers les responsables des deux établissements, soulignant leur rôle essentiel dans la formation des officiers, des sous-officiers et des militaires. Il a particulièrement salué l'importance de ces institutions pour la construction de la doctrine militaire et l'ancrage des valeurs de patriotisme chez les soldats. Le ministre a également mis en lumière leur contribution à la préparation physique, mentale et intellectuelle des militaires, afin de leur permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour remplir efficacement leurs missions futures.

Khaled Sehili a profité de l'occasion pour adresser un message aux élèves et aux militaires des écoles des Sous-Officiers et Technique, les encourageant à redoubler d'efforts et d'assiduité, tant dans leurs études que dans leur préparation physique. Il a insisté sur l'importance de leur engagement pour garantir la sécurité et la disponibilité opérationnelle de l'armée nationale.

Le ministre a également rappelé l'engagement constant de l'institution militaire à écouter les préoccupations de ses membres et à améliorer leurs conditions de vie, en particulier sur le plan moral et social. Cette démarche s'inscrit dans la volonté du ministère de renforcer le bien-être des militaires et d'assurer une prise en charge sociale et morale adaptée à leurs besoins.

La visite de Khaled Sehili témoigne de la priorité accordée par le ministère de la Défense à la formation et au bien-être de ses troupes, dans le cadre de la mise en oeuvre de sa politique de développement et de préparation des forces armées.