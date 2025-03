Algérie: Tournoi de la presse-2025 - La 4e édition prend fin jeudi soir à la Coupole du complexe olympique

ALGER — La quatrième édition du tournoi de Futsal, organisée à l'intention de la presse nationale, prendra fin, jeudi en soirée, à la Coupole de l'Office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), avec une finale inédite opposant deux organes publics, à savoir l'équipe de la télévision Echababiya (TV 6) à celle de Canal Algérie.

Lors des demi-finales, l'équipe de TV 6 a éliminé, difficilement et à l'issue des tirs au but, celle d'Ennahar TV (5-4). Le match a duré jusqu'aux prolongations (4-4).

De son côté, Canal Algérie, équipe finaliste de la dernière édition, a dominé son adversaire d'Echaab, surprise de la 4e édition, avec un score de 7-4.

Cette finale inédite qui va désigner le successeur du vainqueur de la dernière édition, l'équipe de DZ Match, sera accompagnée par la cérémonie de remise des distinctions au vainqueur, l'équipe classée 3e du tournoi qui va être connue mercredi en soirée, après le match de la petite finale, entre Ennahar et Echaab (22h30).

Lors de la soirée de jeudi qui sera rehaussée, par la présence de plusieurs figures du football national et responsables politiques, sera connu aussi, la vainqueur ou vainqueurs du trophée de l'équipe la plus "fair-play", le meilleur buteur de la 4e édition du tournoi Futsal-2025, le meilleur joueur, gardien, et ancien joueur international qui a pris part à la compétition.

Il est à rappeler que l'équipe de l'APS (Algérie presse service) qui a pris part au tournoi, n'a pu se qualifier après avoir perdu ses trois matchs du groupe C.

Un total de 28 équipes ont pris part au tournoi de Futsal-2025. Elles avaient été réparties en sept (7) groupes de quatre, et seules les deux premières du groupe et les deux meilleures 3es sur l'ensemble de ces groupes passeront aux 8es de finale.

Placé sous le slogan "non à la violence, non aux injures et aux insultes", le tournoi est organisé en partenariat avec notamment le ministère des Sports, la Fédération algérienne de football (FAF), l'Office du Complexe olympique (OCO) et Centre International de Presse (CIP).

Les premiers statistiques de cette 4e édition du tournoi Futsal ont révélé l'inscription de presque 400 buts dans plus de 50 matchs en l'espace d'un mois, alors que la 3e journée de la phase éliminatoire a été la plus prolifique avec 125 buts.

"Le tournoi de Futsal-2025 de la presse nationale, devenu une tradition au mois de ramadhan, prendra fun, jeudi en soirée avec un riche programme élaboré par le comité d'organisation mobilisé durant tout le mois sacré du ramadhan. Il y aura des invités de marque qui seront présent lors de cette soirée qui nous nous espérons se terminera en apothéose", a indiqué le président de l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA), initiatrice de cette manifestation.

Mercredi 26 mars 2025:

Match pour la 3e place:

Echaab - Ennahar TV (22h30)

Jeudi 27 mars 2025:

Canal Algérie - TV 6 (22h30) .