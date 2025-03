Algérie: Réunion du Gouvernement - Plusieurs secteurs à l'ordre du jour

ALGER — Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen d'avant-projets de lois et de communications relatives à plusieurs secteurs, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

"Le Premier ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé ce jour mercredi 26 mars 2025, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen d'un avant-projet de loi relative à l'état civil, qui a été enrichi à la lumière des orientations données par Monsieur le Président de la République lors de la réunion du Conseil des ministres du 21 avril 2024, visant à moderniser la base de données de l'état civil, à simplifier les procédures administratives et à améliorer la qualité des services publics fournis aux citoyens à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Le Gouvernement a également examiné un avant-projet de loi modifiant et complétant la loi n 83-12 du 19 juillet 1983 relative à la retraite, dans le but d'y inclure des mesures supplémentaires afin de concrétiser la décision de Monsieur le Président de la République portant réduction de trois (3) ans, l'âge de la retraite au profit des enseignants du secteur de l'éducation nationale dans tous les cycles.

D'autre part, le Gouvernement a examiné un projet de décret exécutif fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les établissements privés de santé autorisés à assurer les activités de radiothérapie pour la prise en charge du traitement des enfants atteints de cancer, ce qui permettra de renforcer la prise en charge sanitaire de cette catégorie des malades et d'améliorer les services médicaux qui leur sont fournis, en application des directives de Monsieur le Président de la République émises lors de sa rencontre avec les membres du Comité national de prévention et de lutte contre le cancer.

Le Gouvernement a également entendu une communication sur l'état d'avancement des préparatifs de la saison du Hadj 1446H/2025G, au cours de laquelle il a été passé en revue l'ensemble des mesures prises par les différents secteurs afin de faciliter les procédures à nos pèlerins et assurer les meilleures conditions de leurs voyages et de leurs séjours et de les accompagner dans l'accomplissement de leurs rituels".