Algérie: Ouargla - Nécessité d'une stratégie participative pour la lutte contre l'invasion acridienne

OUARGLA — La nécessité d'élaborer une stratégie collective pour lutter contre l'invasion des criquets pèlerins dans les wilayas du Sud a été vivement recommandée, mercredi à Ouargla, par les participants à une rencontre régionale de coordination sur l'élaboration d'un plan préventif de lutte contre l'invasion acridienne dans le Sud du pays.

Les intervenants, des cadres centraux et locaux, ont souligné l'importance d'oeuvrer inlassablement à la prévention et la lutte contre ce fléau pour protéger le potentiel agricole national et préserver la sécurité alimentaire, à travers l'élaboration d'une stratégie participative impliquant des représentants des différents secteurs concernés, pour lutter contre l'invasion des criquets pèlerins dans les wilayas du Sud du pays.

Le Secrétaire général du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche (MADRP), Hamid Bensaâd, a mis l'accent sur l'identification, sous la supervision des experts de l'Institut national de protection des végétaux (INPV), des lieux d'éclosion des criquets, à l'effet de freiner leur reproduction, et d'accompagner l'INPV dans la préparation d'un plan de lutte aérienne sur les étendues infestées, ainsi que la formation des agriculteurs sur la posologie d'usage des pesticides par précaution sanitaire.

"La situation est sous contrôle", a rassuré le même responsable qui a appelé à être vigilant, notamment dans les wilayas du Sud, avant de faire part de la délimitation de bases d'intervention dotées de quantités suffisantes de pesticides, de produits chimiques et de moyens d'aspersion, en plus, à titre préventif, de la mise à la disposition des agriculteurs des wilayas explosées au risque d'invasion acridienne, de quantités de pesticides.

Le SG du MADRP a assuré aussi que "tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour la lutte contre ce fléau, en sus de l'équipement des équipes de surveillance et de prospection de 18 drones pour l'observation et la localisation de mouvements acridiens, en vue d'une intervention rapide, le cas échéant, et la protection des périmètres et pôles agricoles, notamment les cultures stratégiques.

Pour leur part, les walis prenant part à la rencontre (en présentiel ou par visioconférence) ont fait le point sur la situation de l'invasion acridienne au niveau de leur wilaya et les actions des comités de vigilance installés, outre la définition des ressources humaines et logistiques mobilisées pour l'opération, ainsi que les carences accusées dans la lutte contre l'invasion acridienne.

Parmi les autres recommandations formulées par les participants, l'organisation de sessions de formation au profit des intervenants dans cette opération, l'intensification de campagnes de sensibilisation et de vulgarisation, via les radios locales et les réseaux sociaux, en direction des agriculteurs et des citoyens en général, à l'effet de leur fournir des informations fiables et précises pour éviter toute fausse information liée à la situation acridienne.

Initiée par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, avec le concours des ministères de la Défense nationale et de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, les travaux de cette rencontre régionale de coordination ont été marqués par la présentation, par des spécialistes de la lutte antiacridienne, de communications et de suggestions afférentes à l'élaboration du plan préventif.

Ont pris part à cette rencontre, tenue au siège de la wilaya d'Ouargla, outre des directeurs centraux du MADRP, des chefs de l'exécutif de 22 willayas du pays, des représentants de la Délégation nationale aux risques majeurs, des secteurs de l'Energie, des Transports et de la Protection civile, ainsi que des directions des services agricoles (DSA) des wilayas concernés, de l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS), de l'INPV et ses stations, et des inspecteurs de la santé des végétaux.