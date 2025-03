Algérie: Elaboration de la loi criminalisant la colonisation - D'anciens députés nommés au sein de la commission spéciale

ALGER — Les députés des précédentes législatures, initiateurs de propositions sur la loi criminalisant la colonisation, ont été nommés membres honoraires de la commission spéciale chargée de son élaboration, afin de tirer parti de leur expérience, a indiqué mercredi un communiqué de l'Assemblée populaire nationale (APN).

"Dans le cadre des efforts pour préserver la Mémoire nationale et faire face aux tentatives d'effacement et de négation des faits et de la réalité historiques, et après installation de la commission spéciale chargée d'élaborer une proposition de loi criminalisant la colonisation, les députés des anciens mandats législatifs ayant initié des propositions similaires ont été invités (...) et afin de tirer parti de leur expérience, ils ont été nommés membres honoraires de la commission spéciale, en reconnaissance de leurs efforts et contributions", précise le communiqué.

Cette initiative, ajoute la même source, s'inscrit dans le cadre de "l'engagement de l'institution législative à défendre les causes historiques justes et à œuvrer pour la reconnaissance des crimes coloniaux subis par le peuple algérien", ce qui est de nature à "renforcer la souveraineté nationale et à protéger les générations futures contre l'oubli".

Les députés participants ont salué cette initiative qu'ils considèrent comme une "étape importante" pour approfondir la conscience historique et renforcer le processus de révélation de la réalité historique, exprimant leur volonté de soutenir et de valoriser cette démarche en tant que partie de l'effort national visant à récupérer les droits moraux et historiques du peuple algérien et à conjuguer tous les efforts pour faire avancer ce projet, réaliser ses objectifs au service de l'intérêt national, en préservant le legs des générations qui ont lutté pour la liberté et l'indépendance.