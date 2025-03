Soudan: 1 626 paniers alimentaires pour les déplacées et les rapatriés à Al-Gezira, Kassala, Gedarif et Nahré-Nil, de la part du Koweït

Port Soudan — 1 626 paniers alimentaires ont été distribués dans 12 endroits, en plus de la distribution de 3 000 couvertures dans 32 endroits dans les États de Gezira, Kassala, Gedaref et Nahré-Nil, aux personnes déplacées et aux rapatriés, dans le cadre du projet de secours au peuple soudanais, en réponse aux besoins urgents en nourriture et en abris des groupes les plus vulnérables touchés par la situation actuelle dans le pays.

Au nom de tous les bénéficiaires, Zahraa Mirghani Mohammed, commissaire à l'aide humanitaire de l'État de Gedaref, a exprimé sa gratitude à la Société Charitable du Koweït et à tous les partenaires et donateurs pour leur soutien continu, qui a sauvé de nombreuses vies. Elle a appelé à la mise en oeuvre de davantage de projets humanitaires pour faire face aux répercussions de la guerre, saluant les efforts du Fonds et les interventions de secours et de santé, qui ont contribué à alléger les souffrances des personnes déplacées dans l'État.

Le directeur du projet Dr. Omar Awad Al-Karim a déclaré que les paniers alimentaires et les couvertures couvraient les besoins d'environ 28 821 bénéficiaires, notant qu'un panier suffit à une famille pendant un mois et contient 25 kilogrammes de farine, 10 kilogrammes de sucre, 4 litres d'huile, 3 kilogrammes de lentilles et un quart de lentille (pois chiche).

Il a ajouté que le Fonds, en coopération avec ses partenaires, cherche à élargir la portée de l'aide pour atteindre le plus grand nombre possible de personnes dans le besoin à mesure que la situation sécuritaire dans le pays s'améliore.

De leur côté, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude pour cette initiative, soulignant que le projet avait contribué de manière significative à atteindre la sécurité alimentaire et à alléger leurs souffrances. Ils ont également remercié l'État du Koweït et la Société Charitable du Koweït pour leur généreux soutien.