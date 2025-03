Soudan: Al-Eaysir - Je ne vais pas parler longuement 'Maintenant le Khartoum est Libre' comme il se doit

Port Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information et porte-parole du gouvernement, M. Khalid Al-Eaysir a déclaré dans une publication sur Facebook : « Je ne parlerai pas longuement aujourd'hui, car il s'agit d'un moment charnière et décisif dans l'histoire du Soudan et de son puissant peuple, un moment qui doit être écrit à l'encre d'or dans les pages de l'héroïsme, car il porte toutes les connotations de force, de volonté, de fierté et de victoire. »

Il a ajouté : « Le temps des promesses et des paroles est révolu, et l'heure de la vérité et de la victoire est arrivée. » Le temps est venu de récolter les fruits de ces efforts, après que les rêves des milices, des mercenaires, des agents et des États complices se soient évaporés.

Khartoum est libre, comme elle devrait l'être, la capitale historique d'une chère patrie, d'un peuple ancien et d'une histoire glorieuse. Vive la lutte du peuple soudanais.