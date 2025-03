Ile Maurice: Zoom sur les voitures de luxe qui roulent sans concessionnaires officiels

Les marques de voitures de luxe telles que McLaren, Rolls-Royce ou encore Aston Martin deviennent de plus en plus visibles sur le marché mauricien. Selon les chiffres rendus publics par la National Land Transport Authority, cinq voitures neuves de la marque McLaren étaient enregistrées à Maurice en décembre 2023, et une année plus tard, à la même époque, quatre McLaren neuves ont été enregistrées à Maurice. Or, la vente de voitures neuves de cette catégorie nécessite impérativement que le concessionnaire local ait obtenu l'autorisation de la maison mère de la marque et qu'il dispose également d'un showroom à Maurice avec un cahier de charge bien établi par le constructeur.

Cependant, la visite d'un entrepreneur mauricien à la maison mère de McLaren à Woking, en Angleterre, en décembre 2024, pour un entretien en vue de lancer McLaren à l'île Maurice, a éveillé des soupçons concernant l'importation de ces voitures. Ce dernier, dans sa démarche pour devenir importateur officiel de McLaren, a été surpris de réaliser, pendant l'entretien, que cette marque n'est pas représentée officiellement à l'île Maurice et ne l'a jamais été. «Lorsque j'ai appris cela, je me suis interrogé, car la loi mauricienne est très stricte en matière d'importation de véhicules neufs. Aucun véhicule neuf ne peut passer la douane sans une importation officielle. Rappelons que l'importation parallèle de véhicules neufs, quant à elle, est strictement interdite à Maurice», confie notre source.

Nous avons mené notre enquête afin d'identifier la compagnie responsable de l'importation des McLaren. Ces véhicules sont vendus par une société privée, Luxury Automobiles Co. Ltd, créée en 2006 par les groupes Leal et HM Rawat. Dans un article publié par Le Défi Moteurs, cette entreprise avait annoncé en septembre 2023 l'arrivée de la McLaren 750S. «Les McLaren neuves reçues à Maurice sont fabriquées spécifiquement pour notre marché et commandées selon la personnalisation des clients», précisait Luxury Automobiles.

Pour vérifier la légalité de ces importations, nous avons contacté McLaren via son site officiel. La réponse obtenue confirme qu'il n'existe aucun retailer officiel à Maurice, et que les points de vente les plus proches se trouvent en Afrique du Sud et au Bahreïn. Selon notre source, une importation depuis ces pays serait impossible, car les lois mauriciennes sont très strictes. «En tant qu'importateur d'une marque à Maurice, je suis uniquement importateur de cette marque sur l'île.» C'est pareil pour l'Afrique du Sud ou le Bahreïn. Ces pays sont uniquement importateurs pour leurs territoires et ne peuvent désigner une autre société comme «dealer ou retailer», précise notre source. Si tel était le cas, il avance que McLaren en aurait été informée et l'aurait ouvertement annoncé, précisant qu'il existe un «authorised retailer» à Maurice. D'ailleurs, sur le site officiel de McLaren, Maurice n'apparaît pas.

Nous avons enquêté sur d'autres marques présentes, telles que Rolls-Royce et Aston Martin. Après avoir contacté ces constructeurs, nous avons constaté que l'île Maurice ne figurait pas dans leurs listes de concessionnaires officiels. Ces marques déconseillent d'ailleurs tout achat en dehors de leurs réseaux agréés, car les garanties ne seraient pas valides.

Une enquête en cours

Selon une source fiable, aucune action n'a encore été entreprise contre la vente des McLaren à Maurice, une enquête étant en cours pour évaluer l'ampleur de l'affaire. La compagnie McLaren met en garde contre l'achat de véhicules auprès de concessionnaires non autorisés. Aston Martin adopte la même position et insiste sur l'importance d'acheter uniquement auprès de détaillants officiellement reconnus.

«Ces Rolls-Royce, ces McLaren et ces Aston Martin ont-elles leur place sur les routes mauriciennes si elles sont arrivées de façon douteuse ?», s'interroge notre source.

L'importation de véhicules de luxe neufs à Maurice est soumise à des règles strictes. D'après la Mauritius Revenue Authority (MRA), toute importation doit être accompagnée d'un «contrat valide du fabricant ou du distributeur autorisant l'importation et la vente à Maurice». Toutefois, alors que la douane mauricienne confirme que certaines compagnies locales sont les importateurs officiels de ces marques, les constructeurs eux-mêmes affirment le contraire. Cela soulève des questions sur l'authenticité des documents douaniers en question. «Serait-on dans une situation à la Bernie Madoff, qui a défrayé la chronique aux États-Unis en 2008, sur la vente de voitures neuves des Rolls-Royce, McLaren et Aston-Martin à Maurice ?», questionne notre source.

Un processus rigoureux selon la MVDA

Pour le président de la Mauritius Vehicles Dealers Association (MVDA), Ravi Issur, l'importation de voitures de luxe suit un cadre strict. «Si une compagnie importe des McLaren, c'est qu'elle dispose des documents nécessaires et que les autorités ont tout vérifié.» La présence de ces véhicules sur les routes avec des plaques officielles prouve qu'ils ont passé la douane.

Concernant les critères d'importation, il rappelle que la MVDA ne les définit pas, ce rôle incombant aux autorités réglementaires. «Il faut avoir des spécifications sur les cylindrées et les types de véhicules, s'ils sont hybrides ou électriques, et cela doit être défini par le gouvernement.» Il ajoute que l'importation de véhicules neufs nécessite un Dealer Agreement en bonne et due forme.

Quant à la nécessité d'avoir un showroom ou autres alternatives de vente de véhicules sans infrastructure physique sur le territoire, Ravi Issur explique que, pour la MVDA, les membres disposent de leur propre showroom ainsi que de techniciens qualifiés. «Le client veut être certain que le concessionnaire peut offrir un service après-vente». Prenant l'exemple de l'importation des McLaren, il précise que Luxury Automobiles possède un atelier en bonne et due forme et précise que la compagnie pourrait, si elle le souhaitait, devenir membre de la MVDA.

Notant le nombre de voitures de luxe sur les routes, il souligne qu'il existe un véritable engouement pour ces véhicules. Les chiffres de la NLTA le confirment.

Les critères pour vendre des véhicules de luxe à Maurice selon Leal & Co Ltd

Nous avons contacté la société Leal & Co Ltd, également partenaire de Luxury Automobile Ltd. En réponse aux critères spécifiques requis pour devenir concessionnaire des marques de véhicules de luxe comme McLaren, Aston Martin et Rolls-Royce, ainsi qu'aux normes à respecter pour garantir la qualité des véhicules et des services, la société indique qu'il est «nécessaire que le constructeur ou son représentant identifie un marché ou un intérêt pour le produit». De nombreuses marques ne sont pas représentées, car l'île est un micromarché. «Cela s'applique à toutes les marques automobiles, qu'elles soient de luxe ou généralistes», fait ressortir Virginie Quevauvilliers, COO du Marketing.

Faut-il disposer d'un showroom physique, ou existe-t-il des alternatives permettant de distribuer ces voitures sans une infrastructure sur place ? La société précise que c'est le constructeur ou son représentant qui décide des modalités et conditions de distribution des produits. «Ce qui est en revanche requis, c'est une connaissance et un savoirfaire dans l'après-vente.»

Concernant les démarches légales et douanières pour importer et vendre des véhicules de luxe, et comment assurer leur conformité aux normes locales, la société indique que toutes les marques automobiles doivent respecter une loi stipulant que le véhicule n'a jamais été enregistré dans un autre pays et que le constructeur accepte son exportation vers Maurice selon le mode de distribution choisi. «Bien que ce soit le principal point de la réglementation, d'autres règles d'exportation s'appliquent.»