Angola: Le pays exprime son soutien à la présidence sud-africaine du G20

Luanda — L'Angola a exprimé, lundi, au siège de l'ONU à New York, son soutien à la présidence sud-africaine du G20 et son engagement à garantir que les voix et les priorités du Sud global, en particulier du continent africain, soient reflétées dans les discussions et les décisions du Groupe.

Selon le représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco José da Cruz, l'Angola est prêt à travailler en étroite collaboration avec l'Afrique du Sud, en offrant son partenariat et sa vision commune pour un monde plus juste et plus prospère.

Le diplomate angolais a fait ces observations lors d'une réunion d'information à l'Assemblée générale des Nations Unies, au cours de laquelle le négociateur en chef (sherpa) du G20, Zane Dangor, a présenté les priorités de son pays pour la présidence du groupe.

Le G20 est l'acronyme de « Groupe des Vingt », un forum de coopération internationale qui rassemble les pays les plus puissants du monde. Créé en 1999, le G20 vise à promouvoir la stabilité économique mondiale.

Selon le diplomate angolais, cette étape importante représente un moment important pour l'Afrique du Sud et une réalisation historique pour le continent africain, soulignant que le leadership de ce pays apportera un engagement renouvelé en faveur de l'inclusion, de la coopération mondiale, des objectifs communs et du développement durable.

Il a souligné que le leadership de l'Afrique du Sud renforce la confiance dans sa capacité à faire avancer l'agenda du G20 en relevant « les défis mondiaux les plus urgents de notre époque, notamment le progrès économique, la sécurité alimentaire, la durabilité environnementale et l'innovation technologique ».

Pour lui, ce fait met en évidence l'importance d'un engagement collectif renouvelé en faveur du multilatéralisme en lien avec le thème « Solidarité, égalité et durabilité ».

Dans ce contexte, il a réaffirmé l'engagement de l'Angola à continuer d'oeuvrer pour que les intérêts stratégiques de l'Afrique soient promus dans les forums multilatéraux, renforçant ainsi le rôle de l'Afrique dans la définition des politiques économiques mondiales.

Il a assuré que l'Angola continuera à plaider en faveur du renforcement de la coopération Sud-Sud et à promouvoir des politiques qui soutiennent le développement durable, la résilience et des structures de gouvernance mondiale équitables.

Enfin, Francisco José da Cruz a réitéré que la présidence sud-africaine offre une opportunité unique de promouvoir les positions africaines au sein du G20, en prônant l'industrialisation, la création d'emplois, la soutenabilité de la dette et une transition énergétique juste pour les pays en développement.