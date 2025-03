Angola: Le pays et le Panama renforcent la coopération bilatérale

Luanda — Une délégation angolaise dirigée par le secrétaire d'État à la Coopération Internationale et Communautés Angolaises, Domingos Vieira Lopes, se trouve depuis lundi, pour cinq jours, dans la ville de Panama, pour discuter et renforcer la coopération bilatérale dans un large éventail de domaines avec les autorités du pays.

Selon une note à laquelle l'ANGOP a eu accès, l'agenda de la visite de la délégation multisectorielle comprend une réunion bilatérale au ministère panaméen des Affaires étrangères, ainsi qu'une réunion avec des mineurs angolais sous protection spéciale à Aldeia SOS.

Il est également prévu de visiter le siège de « PROPANAMÁ », une institution qui développe et met en oeuvre des stratégies pour attirer les investissements et promouvoir les exportations, contribuant ainsi au développement économique et social de ce pays, entre autres institutions.

La délégation interministérielle comprend également Felisberto dos Prazeres Martins, directeur de Mirex America, Carlos Sardinha Dias, ambassadeur désigné auprès de la République de Cuba, Maria Filomena do Rosário Neto, directrice générale de l'Institut des communautés angolaises à l'étranger et des services consulaires (ICAESC), Maria Elisa de Jesus Gourgel, directrice adjointe de l'Institut national de l'enfance (INAC), Daniel Francisco, surintendant en chef de la migration et des étrangers (SME), parmi d'autres fonctionnaires diplomatiques.

Les républiques d'Angola et du Panama ont signé un accord général de coopération scientifique, technique, éducative et culturelle en 2023, au siège des Nations Unies à New York.

L'accord, paraphé par le ministre des Relations extérieures, Téte António, et son homologue panaméen, vise à créer les bases générales pour promouvoir la coopération technique entre les parties dans les domaines scientifique, technique, éducatif et culturel, conformément aux lois applicables dans les deux pays.

Valable pour une durée de cinq ans, l'accord est automatiquement renouvelable pour des périodes égales et successives, sauf si l'une des parties manifeste son intention de le dénoncer, ce qu'elle doit faire par écrit, au moins six mois à l'avance, par la voie diplomatique.

Le Panama est un pays d'Amérique centrale situé sur l'isthme qui relie l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Il possède la deuxième économie de la région.