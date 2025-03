Cameroun: La Fondation Tony Elumelu annonce une subvention de 15 millions de dollars à 56 entrepreneurs

La Fondation Tony Elumelu (TEF) a dévoilé une subvention de 15 millions de dollars destinée à autonomiser 3 000 jeunes entrepreneurs répartis dans 52 pays africains dans le cadre de son programme d'entrepreneuriat 2025.

L'annonce a été faite à Abuja le samedi 22 mars par le fondateur de la Fondation, M. Tony Elumelu, également président de Heirs Holdings, Transcorp et United Bank for Africa. L'événement a marqué la présentation de la 11e cohorte de bénéficiaires, dont 56 entrepreneurs camerounais sélectionnés pour bénéficier de formations et d'un financement.

Transformer l'Économie par l'Entrepreneuriat

Chaque entrepreneur sélectionné recevra une subvention non remboursable de 5 000 dollars pour lancer ou développer son entreprise.

"Notre vision, qui a débuté en 2010, est de créer une Afrique autonome, propulsée par l'énergie, la vision et la résilience de ses jeunes entrepreneurs", a déclaré Tony Elumelu. "Nous reconnaissons les défis auxquels ils font face pour contribuer à la transformation économique de l'Afrique. Cependant, s'ils sont encouragés et soutenus, ces jeunes Africains peuvent engendrer un changement significatif."

Elumelu a souligné que l'accès au capital est essentiel, mais que le mentorat, la formation en gestion et l'éducation aux affaires sont tout aussi cruciaux pour bâtir des entreprises durables.

"Au XXIe siècle, l'Afrique n'a pas besoin d'aide ; elle a besoin d'investissements dans sa jeunesse", a-t-il affirmé.

Impact du Programme TEF au Cameroun

Depuis son lancement en 2015, la Fondation a distribué plus de 115 millions de dollars à plus de 24 000 entrepreneurs, générant plus de 1,5 million d'emplois à travers le continent. Le Cameroun figure parmi les pays qui ont bénéficié de cette initiative. Entre 2015 et 2024, la TEF a soutenu financièrement 689 jeunes entrepreneurs camerounais dans le cadre de son programme d'entrepreneuriat (TEEP), avec un total de plus de 2,73 millions de dollars (soit plus de 1,6 milliard de FCFA) distribués.

"Nous sommes conscients des millions d'autres jeunes que nous n'avons pas encore pu atteindre, c'est pourquoi je continue de plaider en faveur d'investissements - dans les infrastructures et dans notre jeunesse, qui représente l'avenir", a ajouté Elumelu.

Il a insisté sur le fait que la mission de la Fondation est motivée par un engagement envers le développement de l'Afrique, et non par une simple abondance financière.

"Ce que nous faisons à la Fondation ne découle pas d'une richesse excessive, mais d'une profonde prise de conscience que si nous ne le faisons pas, nous créerons des problèmes pour nous-mêmes. Il est dans notre intérêt commun et existentiel d'identifier et de soutenir ces jeunes", a-t-il déclaré.

Processus de Sélection et Formation

La Directrice Générale de TEF, Mme Somachi Chris-Asoluka, a révélé que la Fondation a reçu plus de 200 000 candidatures pour la cohorte 2025. Parmi celles-ci, 3 000 entrepreneurs issus de 52 pays africains ont été sélectionnés pour bénéficier d'un financement, dont 56 venant du Cameroun.

"Nos entrepreneurs ont prouvé que les idées sont le moteur du continent africain. Chaque entrepreneur sélectionné recevra une subvention non remboursable de 5 000 dollars ; il ne s'agit ni d'un prêt ni d'une prise de participation", a-t-elle précisé.

Chris-Asoluka a réaffirmé l'engagement de la Fondation à accompagner les jeunes entrepreneurs africains et à attirer des partenaires partageant la même vision pour soutenir cette initiative.

Elle a également mis en avant les efforts de formation de la Fondation, qui a déjà équipé plus de 2,5 millions de jeunes Africains avec des compétences entrepreneuriales essentielles grâce à sa plateforme numérique TEFConnect. De plus, un cadre de suivi et d'évaluation rigoureux a été mis en place pour analyser les progrès des entrepreneurs financés six mois après le décaissement.

Le processus de sélection, supervisé par Ernst & Young, repose sur cinq critères clés : la faisabilité, la scalabilité, l'opportunité du marché, la littératie financière et le leadership.

Partenariats Stratégiques

Chris-Asoluka a également souligné les partenariats stratégiques de la Fondation avec plusieurs organisations internationales, notamment l'Union Européenne, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l'initiative Generation Unlimited de l'UNICEF, la Fondation IKEA et la United States African Development Foundation.

Grâce à ces initiatives, la Fondation Tony Elumelu continue de jouer un rôle central dans la croissance économique du continent, en formant une nouvelle génération d'entrepreneurs africains prêts à impulser un développement durable, avec un engagement particulier du Cameroun dans cette transformation.