Gabon: Le Chef de l'État préside la rencontre de haut niveau entre les bailleurs de fonds multilatéraux des institutions financières et le pays

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l' État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a dirigé ce jour une rencontre de haut niveau qui a réuni les bailleurs de fonds multilatéraux des institutions financières et les autorités gabonaises.

Portée essentiellement sur l'investissement, cette rencontre qui a vu la participation de l' AFD, de BGFI, de la Banque Mondiale, de la BAD, de la BEAC et de la Banque Islamique entre autres, a été l'occasion pour les autorités gabonaises de faire aux différents partenaires financiers un point sur l'utilisation des fonds obtenus, notamment la situation à date des chantiers d'envergure engagés dans plusieurs domaines.

Dans son mot de bienvenue, le ministre du Budget et des Comptes Publics a rappelé l'importance que revêt l'investissement pour le Chef de l'État qui, en dépit des défis économiques complexes auxquels fait face notre pays, a instruit le gouvernement de créer un cadre budgétaire plus solide et transparent. Il a également souligné les efforts engagés dans le cadre de l'amélioration de la politique budgétaire visant la sécurisation des dépenses publiques.

Exprimant sa profonde gratitude aux différents partenaires financiers pour leur accompagnement et leur implication dans les projets de développement du pays, le Chef de l'État a réaffirmé son engagement pour plus de transparence dans la gestion des finances publiques en vue de mener à terme les nombreux chantiers lancés dans toutes les provinces au bénéfice de toutes les populations.

Invitant les partenaires à participer davantage à la relance de l'économie et en vue de garantir la crédibilité des investissements, le Président de la République a annoncé la mise en place d'une structure dédiée à la gouvernance de l'endettement, au respect de la signature de l'État et des engagements pris.

Dénommée "Caisse Autonome d'amortissements", cette structure aura pour missions d'élaborer la politique d'endettement du pays, de rechercher, étudier et négocier les financements extérieurs et intérieurs de l'État, de participer au marché monétaire et financier et garantir le remboursement à bonne date de chaque échéance .

Impressionnés par la forte volonté politique et la détermination des plus hautes autorités à promouvoir la transformation structurelle et sociale du Gabon, les différents partenaires ont réaffirmé leur volonté de continuer à accompagner et soutenir le Gabon dans sa politique de développement.

Au-delà de cette entrevue, le Chef de l'État a conduit une visite de quelques chantiers d'envergure en compagnie de ses hôtes en vue de leur donner une meilleure visibilité de la matérialisation des projets susmentionnés. Il s'agit notamment des chantiers du ministère des Affaires Etrangères, de la Cité de la Démocratie, de la Cité Émeraude et de la Baie des rois abritant plusieurs infrastructures modernes.