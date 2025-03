Afrique Centrale: Diplomatie parlementaire - Le Sénat congolais active le suivi des sanctions de l'UE contre le Rwanda

Le président du Sénat congolais, Jean Michel Sama Lukonde, est arrivé à Paris, mardi 25 mars, à la tête d'une délégation de sénateurs, dont Christophe Lutundula, président de la commission des Relations extérieures, et José Mpanda, président de la commission de la Défense, Sécurité et Frontières. Cette visite s'inscrit dans le cadre du suivi de la matérialisation des sanctions de l'Union Européenne contre le Rwanda.

Jean Michel Sama Lukonde a rencontré son homologue français, Gérard Larcher, au Palais de Luxembourg à Paris, pour discuter de la situation sécuritaire et humanitaire grave dans l'Est de la RDC, provoquée par la guerre et la violation de l'intégrité territoriale par l'armée rwandaise et le M23/AFC.

"Nous sommes revenus sur la question principale de l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo, mais le suivi que nous sommes venus faire ici, après la résolution 2773 qui a été votée à l'unanimité au Conseil de sécurité avec l'appui de la France, allant dans le sens de la condamnation du Rwanda et ses supplétifs du M23 et de tout ce qui se fait à l'Est de la République démocratique du Congo," a déclaré Sama Lukonde.

Il a ajouté : "Après ces échanges, nous sommes revenus sur la demande de l'appui que nous devons recevoir de tous nos partenaires pour que nous allions dans la matérialisation des sanctions qui sont édictées. Nous pensons que c'est l'une des voies qui va nous permettre d'arriver à la résolution de ce conflit tel que cela a été dicté par les différentes communautés auxquelles nous faisons parties, notamment l'Union africaine, la SADC, l'EAC, l'ONU, et même de l'Union européenne qui est venue aussi en appui aux sanctions qui ont été prises".