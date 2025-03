Algérie: Boughali reçoit l'ambassadeur d'Espagne au pays

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a reçu, mercredi à Alger, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Algérie, M. Fernando Mor?n Calvo-Sotelo, avec qui il a examiné les moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre les deux pays, indique un communiqué de la chambre basse du parlement.

A cette occasion, M. Boughali a souligné "la nécessité de renforcer la coopération et le partenariat" entre les deux pays sur différents plans notamment "sécuritaire, et dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, du crime organisé et de l'immigration", outre "la consolidation de l'investissement, des échanges commerciaux et du rapprochement culturel".

Evoquant le volet parlementaire, le président de l'APN a appelé à la création d'un groupe d'amitié parlementaire Espagne-Algérie, à même de "renforcer les relations bilatérales entre les deux institutions législatives".

Par ailleurs, M. Boughali a salué "la reconnaissance officielle par l'Espagne de l'Etat de Palestine".

De son côté, l'ambassadeur d'Espagne a réitéré ses remerciements à l'Armée nationale populaire (ANP) pour la libération de l'otage espagnol, se félicitant des relations séculaires liant l'Algérie et l'Espagne.

Il a, par là même, relevé que "la coopération économique bilatérale connaît une grande dynamique", et offre "de larges opportunités pour le renforcement de l'investissement et des échanges commerciaux", appelant à cet égard, à œuvrer à la consolidation des échanges culturels et universitaires.

Sur le plan international, l'ambassadeur espagnol a réaffirmé la reconnaissance par l'Espagne de l'Etat de Palestine, précisant que la position de son pays concernant la question sahraouie prône "une solution acceptable par les deux parties dans le respect des chartes et des résolutions des Nations unies".