Algérie: Lutte antiacridienne - Le pays déploie depuis des années de gros moyens pour faire face au fléau

OUARGLA — Le Secrétaire général du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Hamid Bensaâd, a indiqué, mercredi à Ouargla, que "l'Algérie mobilise depuis des années de gros moyens pour la lutte contre le criquet pèlerin".

Intervenant en ouverture des travaux d'une rencontre régionale de coordination sur l'élaboration d'un plan préventif de lutte contre l'invasion acridienne, dans les wilayas du Sud notamment, M. Bensaâd a affirmé que "l'Algérie déploie depuis des années d'importants moyens et capacités pour la lutte contre l'invasion des criquets, en mouvement depuis les pays limitrophes, et ce à travers la prise de mesures préventives et proactives à l'effet de préserver la sécurité alimentaire".

Rappelant que cette rencontre intervient en application des directives données par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors du dernier Conseil des ministres, portant organisation d'une rencontre régionale de coordination entre les wilayas du Sud concernées par ce fléau, le SG du ministère de l'Agriculture a relevé que "le ministère met en permanence des moyens importants et nécessaires à la disposition de l'Institut national de protection des végétaux (INPV) pour lutter contre cet insecte ravageur, par le traitement annuel de plus de 2.000 hectares au niveau des régions du Sud notamment".

Partant du constat que les essaims de criquets pèlerins migrent depuis les pays limitrophes vers l'Algérie, aussi bien vers ses régions d'extrême Sud que du Sud-est, il est procédé, au titre des dispositifs de vigilance, à la mise en place, depuis décembre dernier, date d'apparition des premiers essaims de criquets dans la wilaya d'In-Guezzam, d'équipes chargées du traitement, en collaboration avec le ministère de la Défense nationale, de vastes étendues, avant que ce fléau n'envahisse d'autres régions des wilayas d'Illizi et Djanet, a-t-il souligné.

Et d'ajouter que "les pouvoirs publics ont procédé au stockage d'importantes quantités de pesticides, dont l'efficacité est vérifiée périodiquement, en vue d'un bon usage le cas échéant", avant de faire part de "l'intensification et la fédération des efforts avec les différentes parties concernées, pour la prévention et la lutte contre cet insecte phytophage et, ainsi, la préservation du potentiel agricole nationale et de la sécurité alimentaire".

Poursuivant son intervention axée sur les efforts de lutte proactive, M. Bensaâda fait état de la fourniture d'importantes quantités de pesticides à la Tunisie, pour faire face aux criquets pèlerins qui ont envahi récemment certaines régions du sud de ce pays.

Pour sa part, le directeur général de l'INPV, Mohamed Lazar, a abordé, dans un exposé technique succinct sur la situation acridienne dans le Sud et les efforts déployés pour y remédier, les procédures prises, depuis que des essaims ont été signalés en décembre 2024 dans la région, pour faire face à ce fléau dévastateur.

Le responsable de l'INPV a explicité les différentes étapes de l'invasion du criquet pèlerin dans les régions du Sud et de l'extrême Sud du pays, pour lesquelles des équipes de traitement ont été mobilisées, dotées d'importants moyens de traitement terrestre et aérien, avec le concours du ministère de la Défense nationale, notamment en régions frontalières.

Lazar a rassuré que "les interventions se poursuivent dans la lutte antiacridienne et la réduction des conditions favorables à sa propagation, notamment en période de reproduction, soulignant, à ce propos, que des équipes de traitement, terrestre et aérien, oeuvrent d'arrache-pied, depuis le mois de décembre dernier, dans la wilaya d'In-Guezzam, pour lutter contre l'invasion de cet insecte ravageur qui menace les cultures agricoles, et que des centaines d'hectares dans cette frontalière ont été traités.

Tout en signalant que les mouvements acridiens sont circonscrits actuellement dans six (6) wilayas du Sud-est du pays, le DG de l'INPV a assuré que "les mesures préventives et proactives nécessaires ont été prises pour freiner ces mouvements vers d'autres wilayas, notamment par la désinfection des foyers de reproduction. "

Le plan d'action mis en place vise à éliminer le plus grand nombre possible de nuées de criquets pèlerins, dont la menace pèse potentiellement sur les zones agricoles situées sur son couloir de migration, notamment les pôles agricoles dans le Sud du pays.

Dans ce cadre, M. Lazar fait état de la mobilisation de 30 équipes terrestres de prospection et de 50 unités mobiles de traitement pour couvrir les wilayas où ont été identifiés les endroits de déploiement des unités de vigilance et de traitement, ainsi que la mobilisation d'hélicoptères, relevant du ministère de la Défense nationale et de drones en vue de surveiller les mouvements acridiens dans les wilayas exposées au risque acridien.

Initiée par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, avec le concours des ministères de la Défense nationale et de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, les travaux de cette rencontre régionale de coordination ont été marqués par la présentation, par des spécialistes de la lutte antiacridienne, de communications et de des suggestions afférentes à l'élaboration du plan préventif.

La rencontre, tenue au siège de la wilaya, s'est déroulée en présence, outre de directeurs centraux du MADRP, des chefs de l'exécutif de 22 willayas du pays, en présentiel et par visioconférence.

Prennent part aussi à cette rencontre des représentants de la Délégation nationale aux risques majeurs, des secteurs de l'Energie, des Transports et de la Protection civile, ainsi que des services agricoles des wilayas concernés, de l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS), de l'INPV et ses stations, et des inspecteurs de la santé des végétaux.