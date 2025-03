Tunisie: Nafti attendu, ce jeudi, à Madrid

Tunis — Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, effectuera une visite de travail à Madrid, les 27 et 28 mars 2025, à l'invitation de son homologue espagnol, José Manuel Albares Bueno.

Ce déplacement sera l'occasion de discuter de certaines questions régionales et internationales d'intérêt commun, au vu des changements rapides et profonds qui affectent aussi bien l'Europe que la région méditerranéenne et le monde, selon une note d'information fournie par le département des AE.

Sur le plan régional, cette visite revët une importance particulière compte tenu de l'engagement des deux pays en faveur du processus de Barcelone, dont ils sont tous les deux membres fondateurs, et ce, à l'aube de la célébration du 30ème anniversaire de ce processus.

Les relations diplomatiques entre la Tunisie et l'Espagne remontent à 1957.

Les deux pays entretiennent des relations historiques d'amitié et de partenariat, animées par une volonté manifeste d'améliorer et d'approfondir ces relations à tous les niveaux.

Les consultations politiques ont été élevées au niveau des ministres des Affaires Etrangères des deux pays et la dernière session a eu lieu le 29 avril 2021 à Madrid.

Sur le plan économique, le volume global des échanges commerciaux entre les deux pays au cours des trois dernières années (2022-2023-2024) s'est situé autour d'une moyenne de 6000 millions de dinars par an.

En 2024, l'Espagne s'est positionnée comme 4ème client et 4ème fournisseur de la Tunisie parmi les Etats membres de l'Union Européenne (après la France, l'Italie et l'Allemagne).

La balance commerciale excédentaire pour la Tunisie s'élève à 106,2%.

Le textile, les huiles végétales et animales, fils et câbles, produits de la mer, engrais, combustibles et huiles minérales sont les principaux produits exportés vers l'Espagne.

Pour les produits importés, il s'agit, essentiellement, de voitures automobiles et tracteurs, huiles et combustibles minéraux, machines et engins mécaniques, coton et matières plastiques.

L'Espagne est le 6ème investisseur étranger (4ème parmi les pays membres de l'UE) avec des IDE cumulés de 2480.09 MD, selon des statistiques publiées par l'Agence de promotion de l'investissement étranger en 2024.

Au total 72 entreprises, opérant essentiellement dans les secteurs des matériaux de construction, de l'agroalimentaire, de la mécanique, de l'hôtellerie et du textile-habillement.

Ces entreprises installées en Tunisie génèrent 7781 emplois.

Les principaux mécanismes de coopération économiques entre les deux pays sont la Chambre de Commerce et d'Industrie tuniso-espagnole (CTECI) et le Conseil d'affaires tuniso-espagnol.

La CTECI, qui a été créée le 11 avril 2017, constitue une plateforme de rapprochement des entreprises des deux pays et Conseil d'affaires tuniso-espagnol.

Le Conseil a été créé le 11 juin 2013, en vertu d'un Accord entre l'UTICA et la CEOE (Confédération Espagnole des Entreprises).

Les deux Patronats ont procédé à la signature d'un nouvel Accord, le 26 février 2018.

La communauté tunisienne en Espagne compte, jusqu'au 31 décembre 2024, environ 4544 ressortissants dont 2111 sont des binationaux.